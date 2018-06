Dura confesión de la madre del Maestro Joao Maestro Joao con su madre Benita. / Telecinco Benita recordó que le robaron en el hospital a su hijo mayor hace 67 años EL NORTE Jueves, 21 junio 2018, 12:44

Maestro Joao, se ha convertido en uno de los concursantes más queridos de 'Supervivientes 2018'. Su carisma le ha hecho ganarse el cariño de todos los telespectadores. Incluso hasta su madre, Benita, también se ha convertido en una de las más queridas en el plató.

Maestro Joao y su madre han concedido una entrevista a la revista 'Lecturas', donde cuentan algunos aspectos sorprendentes. Uno de los comentarios más duros que hizo Benita hacía referencia a que le robaron en el hospital a su hijo mayor hace 67 años. «Di a luz a un niño grande, a las otras madres les traían a los bebés para darles de mamar, y a mí no. Tengo cinco hijos, todos me hacen feliz. Di a luz a siete, uno se me murió en casa y al otro me lo robaron».

Benita también ha querido pronunciar unas palabras de apoyo hacia para su hijo, mientras que el superviviente ha expresado la felicidad que siente por haber participado en el reality y haber conocido a Jorge Javier: «Jorge me encanta. Su interior me ha enamorado, sentía felicidad cuando le oía desde Honduras».