'GH Dúo' vivió la pedida de matrimonio de Marieta a Suso para celebrar San Valentín

GH Dúo celebró su particular gala de San Valentín con el reencuentro de los concursantes y sus parejas, familiares o amigos, la propuesta de horas sin cámaras y hasta una cita entre dos de ellos.

Mientras, Óscar, María «la jerezana» y Romina abrazaban a sus madres, Maica tuvo que conformarse con su desencuentro con Vanessa. Minutos antes, la modelo había tenido una cita sorpresa con Álex Ghita que le había escrito una carta pidiéndole tener un rato a solas para conocerse mejor. Ambos cenaron y él le confesó sus sentimientos: «Cuando me expulsaron me di cuenta de que esas 3 semanas en mí dejaron cierta huella, salí a la calle y no había día que no pensara en ti». Sin embargo, ella reiteró que le veía como un amigo.

Sergio y Miguel Frigenti pudieron celebrar el amor con sus parejas. Así como también pudo hacerlo Marieta al ver a Suso en un reencuentro de abrazos, besos y muchos llantos. «Te quiero mucho, más de lo que podía imaginar. Esto nos va a hacer más fuertes, estoy orgulloso de ti, eres admirable, te estoy echando muchísimo de menos. Quiero estar contigo toda la vida juntos», le dijo el colaborador.

María se convierte en la EXPULSADA de la noche 💥#GHGala8 #GH13F pic.twitter.com/No6sgcaYZl — Gran Hermano (@ghoficial) February 14, 2025

Aunque lo que ella esperaba era una pedida de matrimonio, como confesó. Y como él no se decidía, acabó preguntándoselo ella: «¿Tú te quieres casar conmigo?», a lo que él respondió que no tenía dudas de eso, pero que lo harían bien en otro momento.

Almoguera y Borrego

El otro momentazo de la noche lo protagonizaron José María Almoguera con su madre Carmen Borrego: «Estoy encantada de que después de varios meses de distanciamiento, a mí me ha dado la vida poner la televisión y verte. Estoy muy orgullosa como madre, la gente está contigo. Estoy loca por abrazarte, un reality nos separó, pero GH estoy segura de que nos va a unir», aseguró la hija de la Campos.

El concursante fue menos efusivo: «Espera que ya queda poco, en cuanto salga de aquí nos vemos, y hablamos y solucionamos lo que haya que solucionar». A lo que Carmen respondió que era «el momento televisivo más importante» de su vida. «He sentido que por fin estamos cerca».

A todos les ofrecieron una hora sin cámaras, pero todas las parejas la rechazaron. Aunque a Frigenti y a Sergio sí les hubiera gustado aprovecharla, a sus respectivos no, por lo que tuvieron que negarse.

Expulsión de María y nominados

José María no sabía que iba a ser la última noche que pasaría junto a María 'la jerezana', ya que estaba nominada junto a Romina y viviendo la expulsión más ajustada de la edición.

Carlos Sobera les informó que los números estaban entre el 50,8% contra un 49,2%. Seguidamente sentenció: «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa María». Cuando José María vio entrar a Romina y no a su chica se desmoronó.

Al llegar a plató, María confesó su sorpresa: «Creía que no me iba a ir. Estoy en shock. No me quería ir por nada en el mundo, pero bueno, nos volvemos para casa. Me voy contenta porque sé que la gente me ha querido por ser como soy y no por estar con nadie».

