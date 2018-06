Dulceida cierra su cuenta en Twitter Dulceida. / Instagram La influencer ha recibido multitud de comentarios tachándola de hipócrita' EL NORTE Miércoles, 13 junio 2018, 18:14

Dulceida, una de las influencers más populares del país, no está pasando por su mejor momento, al verse inmersa en una nueva polémica tras la protagonizada en su viaje a Sudáfrica. En esta ocasión, fue por su colección de ropa de baño. La imagen que publicó hace unos días en las que aparecía en bañador y acompañada por otras 'it girl' ha suscitado muchos comentarios y en muchos de ellos, la llaman 'hipócrita'. Se han podido leer comentatios como: «¿Dónde están las gordas? Ahora se te ha olvidado el royo 'todas somos hermosas» o «@dulceida da igual que pequeña sea tu marca, si dices una cosa y luego haces otra... una persona no se le juzga por sus palabras sino por sus actos... y ahora ya sabemos cuánto vale una palabra tuya».

Tal ha sido la avalancha de comentarios que ha decidido cerrar su perfil de Twitter, un canal muy importante para ella ya que es muy activa en él y que le ha servido para defenderse de los ataques por su viaje a Sudáfrica.

No obstante, también ha contado con voces que la siguen apoyando como es el caso de la cadena Divinity, de Mediaset que ha publicado: «La gota que ha colmado el vaso ha sido el ataque masivo de críticas a las tallas de su última colección cuando ella solo ha querido hacer algo con amigas» y han añadido: «Muchas de las cosas por las que es criticada no solo las hace ella, pero al final se acaba llevando todos los palos. Da igual lo que haga»