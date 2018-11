Dulce, la exniñera de Chabelita vuelve a los platós Después de su útlima aparición e 'Sábado Deluxe' había desaparecido de la escena pública EL NORTE Valladolid Lunes, 19 noviembre 2018, 09:03

Inquietante. Así describían muchos la ausencia de Dulce de la televisión desde su último 'Sábado Deluxe' en el que narró alguna de sus experiencias más desagradables con Isabel Pantoja. Después de unas semanas sin verla y con declaraciones inquietantanes por parte de su casero y de algunos miembros de su familia Dulce a regresado, de nuevo a 'Sábado Deluxe' para asegurar que «está bien».

Las últimas informaciones sobre ella habían hecho saltar todas las alarmas, ni su familia conseguía hablar con ella. «Está mal, muy mal. La he visto con ansiolíticos, siempre tiene sueño... Suele venir un hombre que dice que es su pareja, pero a mí no me da buena impresión», aseguraba el casero de la exempleada de Isabel Pantoja, quien además regenta un bar al que Dulce acude a comer «gratis, porque no tiene dinero».

«Tal y como está ella y con todo lo que he visto, podría ir a la policía nacional y denunciar a Isabel Pantoja por lo que le ha hecho a esta mujer... Me ha dicho que ha recibido llamadas amenazantes de Isabel Pantoja, me ha enseñado vídeos y cosas... me da pena», zanjó el hombre.

Durante su entrevista Dulce se refirió a la útima vez que «su niña» se sentó en ese mismo plató y no la dejó muy bien parada.

«No puedo apoyar a alguien que ha hecho daño a mi madre» y reconocía que le había dado un ultimatun a Dulce: «No consiento que viniera a poner a parir a mi madre, le he tenido que dar un toque de atención». Ante tales declaraciones Dulce contraatacaba: Dulce sobre su relación Isa Pantoja: «He querido dejarla libre para que se reencuentre con su madre»

«Yo no he hecho daño a su madre, fue ella quien me lo hizo a mí». «Va a ser mi niña toda la vida y le pese a quien le pese, aunque tengamos nuestras diferencias», y volvía a señalar a la tonadillera como una de las culpables de que se haya deteriorado su relación con su hija añadiendo que: «A mí Isa no me ha dado una patada, ella ha hablado con su madre, está entre la espada y la pared, y ella no deja de ser su madre».