Dulce culpa a Isabel Pantoja de la expulsión de Chabelita de 'GH VIP' EL NORTE Viernes, 28 septiembre 2018, 19:02

Horas antes de que comenzase la gala de 'Gran Hermano VIP 6', el pasado jueves, 'Sálvame' se puso en contacto con Dulce para que les diese su opinión sobre la nominación de Chabelita y ésta comentó: «Confío en que no salga, pero está complicado».

Kiko Hernández y Paz Padilla hablaron con ella de la llamada de Isabel Pantoja. «Llamó en el instante que entró su hija a la casa, quería hacer daño a base de muchas mentiras», apuntaba Dulce, que quiso dejar claro que la llamada de la tonadillera ha perjudicado mucho a su hija. Esta misma afirmación la volvió hacer Chabelita, una vez expulsada y tras escuchar la llamada. La joven explicaba que ahora «entendía todo» tras escucharla: «Sé la razón por la que estoy aquí hoy»

En el plató, junto a Jorge Javier Vázquez, Chabelita no pudo evitar las lágrimas. El presentador le brindó todo su apoyo y coincidiendo con Dulce señaló que la llamada de Isabel Pantoja la ha perjudicado. «Yo creo que el dolor de una madre se vive en soledad, no se hace público, y si tienes algo en contra de tu hija te esperas a que salga del concurso y se lo dices», apuntaba el presentador, que añadía: «Mira, Isa, tienes 22 años, creo que has aguantado muchísimas cosas con muchísima entereza. A mí me parece que eres una mujer muy segura de ti misma, muy madura para todo lo que llevas detrás».