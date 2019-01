Ana Duato habla sobre la relación entre Aitana y su hijo, Miguel Bernardeau Ana Duato, en el desfile de Pedro del Hierro. / GTRES La actriz ha confirmado la buena sintonía que existe entre su hijo y la cantante, a la que califica de «divina» EL NORTE Lunes, 28 enero 2019, 12:06

A pesar de que ya se les ha visto besarse en público, Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau han querido mantener su relación al margen de la prensa. Si bien, la madre del actor del 'Élite', Ana Duato, ha confirmado la buena sintonía que hay entre la cantante y su hijo. Lo hacía el pasado domingo en el desfile de Pedro del Hierro, donde los periodistas aprovecharon para preguntarle por la relación entre Miguel y Aitana.

La actriz, que no quiso dar muchos detalles al considerar que eran ellos los que debían contestar a ese tipo de preguntas, se refirió a Aitana como una persona «divina, no se puede decir otra cosa. Me encanta». En este sentido, Duato aseguró que su hijo está «feliz por su momento profesional y personal».