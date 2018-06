Drástica decisión de Kylie Jenner La foto que ha marcado un antes y un después de Jenner en las redes. / Instagram La celebrity ha decidido eliminar casi todas las fotos de las redes sociales en las que aparece su hija Stormi Webster EL NORTE Martes, 12 junio 2018, 10:33

Kylie Jenner sigue sorprendiendo a sus fans. Hace cuatro meses y medio, la 'it girl' se convirtió en madre, aunque esperó a cuatro días después de su nacimiento para anunciarlo. Desde ese momento, no ha parado de presumir de hija en las redes sociales. Cuando publicaba stories a las 24 horas desaparecían automáticamente, pero lo que no esperaban sus fans es que Kylie Jenner borrase prácticamente todas las fotos junto a Stormi Webster. Solamente ha dejado aquellas en las que no se le ve por completo la cara a la pequeña. Y, por lo que parece, esa será la línea que siga a partir de ahora. Ha adoptado esta actitud como respuesta a un seguidor que le criticaba haber dejado fuera del plano prácticamente toda la carita de su bebé en su último selfie.

Kylie le ha respondido: «Sí, he cortado a mi bebé. Por ahora no voy a compartir más fotos de mi pequeña», comentaba la celebrity sin dar más explicaciones, tal y como recoge 'Bekia'.