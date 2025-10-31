Donación millonaria de Billie Eilish acompañada de un mensaje para otros ricos La cantante en el momento de recibir el premio a la Innovación otorgado por 'Wall Street Journal' quiso concienciar de los problemas sociales ante multimillonarios como Mark Zuckerberg

El Norte Viernes, 31 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Billie Eilish con casi 94 millones de oyentes mensuales solo en Spotify y nueve Grammys que logrados a lo largo de su corta trayectoria, recibió el premio a la Innovación otorgado por la revista 'Wall Street Journal' en un evento celebrado en el MoMA de Nueva York, debido a su influencia en la industria y su compromiso con causas sociales y medioambientales.

Billie Eilish, durante su discurso, lanzó un contundente mensaje sobre la desigualdad económica e instó a los multimillonarios a compartir su riqueza con quienes más lo necesitan. «Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita ayuda más que nunca. Si tienes dinero, les recomiendo que lo usen para buenas causa, tal vez par ayudar a quienes lo necesitan», lanzó ante un público en el que se encontraban multimillonarios como Mark Zuckerberg, Hailey Bieber, George Lucas y Karlie Kloss.

De esta manera, la artista quiso señalar directamente a los presentes: «Los quiero a todos, pero hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si son multimillonarios, ¿por qué lo son? Sin ánimo de ofender, pero sí, regalen su dinero». Un discurso que provocó una mezcla de risas y aplausos discretos entre los asistentes. Según la revista People, hubo uno de los presentes que se abstuvo de aplaudir: Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook es la tercera persona más rica del mundo, según la revista Forbes, con un patrimonio neto de alrededor de 257.000 millones de dólares. Aunque su presencia en la cita se debió a que su esposa, Priscilla Chan, quien fue reconocida como Innovadora en Filantropía Científica de 2025 por su trabajo a través de la Iniciativa Chan Zuckerberg, que busca desarrollar herramientas para diagnosticar y poder tratar todo tipo de enfermedades.

Antes de pronunciar el discurso, el presentador Stephen Colbert, encargado de presentar a la cantante de 'Birds of a Feather', compartió la noticia de que la cantante donará 11,5 millones de dólares recaudados durante su gira 'Hit Me Hard and Soft' para apoyar iniciativas centradas en equidad alimentaria, justicia climática y reducción de la contaminación por carbono. «¡Es maravilloso! Billie, en nombre de toda la humanidad, gracias», comentó Colbert. Este donativo se suma a las múltiples causas que ha impulsado desde que es un personaje público: ha participado en campañas de sostenibilidad en la moda y su colaboración con entidades sin ánimo de lucro enfocadas en desechos plásticos.

Además, la cantante ha luchado por conseguir que su gira fuese lo más sostenible posible, implementando prácticas como confeti biodegradable y merchandising elaborado con algodón reciclado. «Se puede hacer prácticamente lo mismo con materiales sostenibles, pero la gente no lo hace. Lo principal que he aprendido trabajando con tantas empresas y creando mi propia mercancía y perfume es que cualquiera puede hacerlo. Simplemente, la mayoría no lo hace», explicó en una entrevista con el Wall Street Journal.