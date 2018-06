Dolores Aveiro desprecia a Georgina Rodríguez Georgina junto a Dolores Aveiro. / Instagram La madre de Cristiano Ronaldo le ha dejado claro a la oscense que todavía no es su nuera EL NORTE Viernes, 15 junio 2018, 19:01

Aunque parecía que la relación entre Dolores Aveiro y Georgina Rodríguez era perfecta, no es tan buena. Según publica el portal 'Flash', la madre de Cristiano Ronaldo no tiene en tan buena consideración a la modelo oscense, después de afirmar: «Georgina no es mi nuera, es una futura nuera, no una nuera».

Por otro lado, zanjó el tema diciendo: «Que esperen sentados», en lo que se refiere a una posible boda. La madre del futbolista se mostró en todo momento tajante respecto a los rumores de enlace. También dejó claro que a pesar de ser la madre de una de sus nietas, no será su nuera hasta que no se casen.

Estas palabras podrían no haber sentado nada bien a Georgina, quien ha publicado en Instagram varias imágenes de Dolores Aveiro desde que comenzó su relación con el jugador del Real Madrid, la útima en el cumpleaños de los mellizos Eva y Mateo, según recuerda 'Bekia'.