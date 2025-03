Dolly Parton habla, por primera vez, de la muerte de su marido: «Sufrió mucho»

El Norte Viernes, 21 de marzo 2025, 14:32 Comenta Compartir

Carl Thomas Dean, el esposo de la icónica cantante de country Dolly Parton, fallecía en los primeros días de marzo, a los 82 años de edad. La propia artista anunciaba la noticia con un mensaje de despedida a través de su perfil en redes sociales. «Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por sus oraciones y simpatía». El dueño de una empresa de pavimentación de asfalto, cuya causa de muerte no ha sido revelada por el momento, fue despedido en una ceremonia privada con la asistencia exclusiva de su familia más cercana, según ha publicado ABC.

Esta semana, la cantante ha concedido una entrevista con 'Knox News' en la que se ha sincerado por primera vez tras el fallecimiento del que fue su compañero de vida durante más de seis décadas. «Sufrió mucho. Me tranquiliza que esté en paz, pero eso no me impide echarle de menos y amarle. Es un vacío en mi corazón, ¿sabes?, pero lo llenaremos con cosas buenas y él siempre estará conmigo», ha confesado visiblemente emocionada.

El pasado viernes 14 de marzo, Dolly Parton acudió a un acto público por primera vez tras la muerte de su esposo. Fue con motivo de la celebración del 40 aniversario de 'Dollywood', el parque de atracciones del que es copropietaria junto a la compañía Herschend Family Entertainment. «Necesito reírme. Necesito divertirme, así que probablemente seré estúpida. Ya he llorado bastante las últimas dos semanas», confesó entonces. Un parque temático al que su marido le gustaba visitar de vez en cuando de incógnito. «Hacía cola para conseguir su entrada y luego comentaba: 'Necesitan más baños', 'tienes que decirles esto o aquello. Hay mucha gente en esa zona (...) No venía con ánimo de criticar, pero se daba cuenta de las cosas y pensaba que tal vez era necesario informar sobre todo esto», comentó la artista en una ocasión.

Historia de amor

La pareja se conoció en 1964 a la salida de la lavandería Wishy Washy el día que Parton se mudó a Nashville a los 18 años. «Me sorprendió y me encantó que, mientras hablaba conmigo, me mirara a la cara», bromeó la voluptuosa artista al relatar el encuentro. «Parecía genuinamente interesado en saber quién era yo y de qué iba». Para él, fue amor a primera vista. «Mi primer pensamiento fue que me iba a casar con esa chica», dijo Dean cuando renovaron sus votos por su 50 aniversario de boda en 2016. «Mi segundo pensamiento fue: 'Señor, es guapa'. Y ese fue el día en que comenzó mi vida». Se casaron en el Día de los Caídos -30 de mayo- de 1966 en una pequeña ceremonia en Ringgold, Georgia. La pareja nunca tuvo hijos.

Temas

Redes sociales