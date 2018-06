Diego Matamoros ya tiene madrina para su boda Diego Matamoros. / Instagram El hijo de Kiko ha explicado quiénes irán y quiénes faltarán a su enlace EL NORTE Lunes, 25 junio 2018, 14:34

Diego Matamoros ha confirmado este fin de semana en 'Socialité' quiénes irán a su boda y quiénes se convertirán en los grandes ausentes. Por lo que parece su padre, Kiko Matamoros no acudirá y quien estará invitada será Mar Flores que ha confirmado su presencia. Una invitación que llama la atención ya que Mar mantiene una guerra con el padre del novio desde hace años. Esta podría ser la razón por la que no irá el tertuliano televisivo. Sobre su ausencia Diego comentaba: «Prefiero que venga mi padre, pero si no puede ser, me gustará contar con mi tía Mar».

También ha comentado que su hermana Laura será la madrina de boda: «Estaba entre mi madre y Laura, al final es Laura y esto es el broche a nuestra reconciliación».

Del mismo modo ha explicado que acudirán sus hermanas, así como su madre, aunque no ha dicho nada de su hermana pequeña Anita, a la vez que ha confesado que aunque hubiese invitado a Makoke, ella no acudiría.