Detienen a cinco personas relacionadas con la muerte del nieto de Robert De Niro

Dos años después de la muerte de Leandro, el nieto de 19 años de Robert De Niro, fallecido de una sobredosis en la ciudad de Nueva York, la policía ha detenido a cinco personas por, supuestamente, haber provisto de las sustancias que mataron a tres adolescentes.

Leandro fue encontrado sentado en una silla en su apartamento de una habitación de Wall Street, en Manhattan, y nada pudieron hacer por él. A su lado había un plato con una sustancia en polvo color blanco. El joven era el hijo de Drena, la hija adoptada de Robert De Niro, que tiene 51 años en este momento. ﻿

Los cinco detenidos, que se hacían llamar con nombres del tipo 'Dizzy', 'Tea' o 'John John', formaban parte de una organización que ofrecía miles de pastillas conseguidas por receta pero vendidas a adolescentes y jóvenes adultos. En el caso de Leandro, el joven habría comprado las drogas de una mujer que, a su vez, las habría conseguido de Epperson y Barreto. Se trataba de la conocida como 'Percocet Princess,' la joven de 20 años Sophia Haley Marks, a quien se ha acusado de venderle las sustancias al nieto de De Niro.

Era una mezcla de fentanilo y Xanax que acabó con su vida, y según acusa la Fiscalía, la persona que se las vendió era consciente de que era una mezcla muy fuerte e incluso avisó al chaval el 30 de junio, un día antes de que se encontraran para la transacción. «No quiero matarte», le dijo incluso, a pesar de que finalmente se las entregó y recibió un pago de 105 dólares.

Leandro había empezado a seguir los pasos de sus abuelos y su madre con papeles menores en algunas producciones recientes, como 'Ha nacido una estrella' o 'Cabaret Maxime', ambas de 2018. «Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo», comenzaba Drena De Niro en una carta pública en sus redes sociales. «No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá. Fuiste tan amado y apreciado y desearía que el amor solo pudiera haberte salvado. Lo siento mucho mi niño. Descansa en paz y paraíso eterno mi querido niño», finalizaba.