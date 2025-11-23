El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coco Constans y Valentí Sabaté celebran su matrimonio. @sarabace

Los detalles de la boda de la influencer Coco Constans y Valentí Sabaté

La creadora de contenido y el abogado barcelonés se casan después de 10 años de relación

El Norte

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

La influencer Coco Constans y el abogado Valenti Sabaté se dieron el si quiero. La pareja que comenzó hace más de diez años su noviazgo pone el broche de oro con un enlace nupcial cargado de amor, ilusión y bonitos detalles.

La boda se celebró en la Iglesia de Santa María Reina, situada en el barrio de Pedralbes, en el distrito barcelonés de Les Corts. Este fue el escenario perfecto para una ceremonia que reunió a multitud de familiares, amigos y caras muy conocidas del mundo de las redes sociales.

Noticias relacionadas

Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid

Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid

Cristiano Ronaldo desvela cómo fue su pedida de matrimonio a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo desvela cómo fue su pedida de matrimonio a Georgina Rodríguez

La propia Coco Constans ha compartido numerosas fotografías y vídeos en su cuenta de Instagram revelando uno de los grandes secretos: su vestido; un diseño de Rosa Clará definido por la elegancia y el minimalismo. Por otro lado, su ya marido Valentí Sabaté, optó por una opción sobria y clásica: un traje oscuro, con camisa blanca y corbata negra.

¿Quién es Coco Costans?

Con casi 300.000 seguidores en su cuenta personal @coconstans, la creadora de contenido es conocida por su cuenta profesional en Instagram @ffitcoco en la que atesora más de 550.000 'followers', donde ayuda con diferentes rutinas de entrenamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  2. 2

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos
  3. 3

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  4. 4

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5

    El Clínico amplía la radioterapia para metástasis y lesiones en el cerebro con una técnica de alta precisión
  6. 6

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  7. 7

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  8. 8

    Decenas de PCR a empleados y un año para reanudar la actividad en las granjas afectadas por gripe aviar
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña
  10. 10

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los detalles de la boda de la influencer Coco Constans y Valentí Sabaté

Los detalles de la boda de la influencer Coco Constans y Valentí Sabaté