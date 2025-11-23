Los detalles de la boda de la influencer Coco Constans y Valentí Sabaté La creadora de contenido y el abogado barcelonés se casan después de 10 años de relación

La influencer Coco Constans y el abogado Valenti Sabaté se dieron el si quiero. La pareja que comenzó hace más de diez años su noviazgo pone el broche de oro con un enlace nupcial cargado de amor, ilusión y bonitos detalles.

La boda se celebró en la Iglesia de Santa María Reina, situada en el barrio de Pedralbes, en el distrito barcelonés de Les Corts. Este fue el escenario perfecto para una ceremonia que reunió a multitud de familiares, amigos y caras muy conocidas del mundo de las redes sociales.

La propia Coco Constans ha compartido numerosas fotografías y vídeos en su cuenta de Instagram revelando uno de los grandes secretos: su vestido; un diseño de Rosa Clará definido por la elegancia y el minimalismo. Por otro lado, su ya marido Valentí Sabaté, optó por una opción sobria y clásica: un traje oscuro, con camisa blanca y corbata negra.

¿Quién es Coco Costans?

Con casi 300.000 seguidores en su cuenta personal @coconstans, la creadora de contenido es conocida por su cuenta profesional en Instagram @ffitcoco en la que atesora más de 550.000 'followers', donde ayuda con diferentes rutinas de entrenamiento.

