El desnudo integral de Alonso Caparrós

«Los famosos somos un coñazo, tontos, con un ego supersubido, estamos llenos de complejos». Así se confiesa Alonso Caparrós en la entrevista que Torito le ha hecho para 'Primera Línea', en la que el presentador se declara limpio de sus adicciones y se desnuda (por dentro y por fuera) pra hablar de sexo, drogas, mujeres... y hombres.

Caparrós asegura haberse acostado con «incontables» mujeres, muchas de ellas famosas, entre ellas Terelu, Esther Arroyo y «una presentadora y modelo» de la que se enamoró «mucho». Cuenta también en su entrevista que prefiere los pechos naturales, que se sigue masturbando a diario y, ante la pregunta de con qué mujer y con qué hombre se acostaría, revela que lo haría con Monica Bellucci («es una mujer por la que no pasa el tiempo») y con Pedro Jota Ramírez («me quedé pillado cuando hizo hace muchos años el vídeo ese»).

Y no solo eso. Además de declarar que no le gusta el sexo anal considera que no es «ni heterosexual ni homosexual, solo un ser humano». La entrevista viene acompañada por una sesión de fotos en la que el actor posa completamente desnudo junto a su pareja, Angélica Delgado.