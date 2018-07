Dennis Quaid desvela que llegó a consumir cocaína a diario El actor Dennis Quaid. / Efe El actor, en una entrevista, ha hablado de sus problemas con las drogas y el motivo de separación de Meg Ryan EL NORTE Martes, 24 julio 2018, 16:18

Dennis Quaid, el gran galán de los años 80, ha recordado en una entrevista la razón de su divorcio con Meg Ryan hace 18 años. Según él, simplemente se debió a que se sentía agobiado ante la fama de su mujer. A partir de ese momento, el actor tuvo una vida rodeada de sombras, refugiándose en las drogas.

El pasado lunes estuvo invitado en el programa 'Megyn Kelly Today' donde le preguntaron por sus parejas y fue entonces cuando la conversación se centró en Ryan con quien se casó en 1991 después de haberla conocido tres años antes en la película 'D.O.A.' La separación llegó en junio de 2000 debido a un escándalo cuando se supo que Ryan mantenía una relación secreta con el actor australiano Russell Crowe. «Nuestro matrimonio terminó décadas antes. Es ahora, a los 56, cuando tengo la relación más importante de mi vida. Cuando conocí a Ryan fue increíble, pero estábamos subidos al cohete del éxito. Caminábamos por Nueva York y todo el mundo gritaba su nombre: 'Meg, Meg, Meg'. Era como ir andando con una estrella de rock. Tengo que admitir que me sentí desaparecido. No me gustaba verme empequeñecido. Sin embargo, fue un momento de crecimiento personal, aprendí mucho», admite Quaid.

También reconoció que fue un adicto a las drogas y, en especial, a la cocaína. «Estaba establecida en algunos presupuestos de películas. Básicamente, tomé cocaína cada día de la década de los 80. Por las mañanas me levantaba jurando que no lo iba a volver a hacer, pero una hora después llegaba al trabajo y volvía a caer» y añadía: «Vivo mi segunda oportunidad en Hollywood porque he sido rescatado. Llevo treinta años dedicados a esta profesión. Después de ir a rehabilitación por mis problemas con las drogas, pasé diez años tratando de reconstruir mi carrera. Fue una lucha constante encontrar buenos personajes, al mismo tiempo me enfrentaba a mi frustración de ver cómo mi esposa, Meg Ryan, conseguía los mejores personajes servidos en bandeja de plata».

Quaid no pudo salir de las drogas hasta que no fue capaz de pedir ayuda: «Viví una experiencia con una luz blanca donde me vi muerto o perdiendo todo lo que significaba para mí. Yo estaba comprometido con Ryan y le prometí que iría a rehabilitación para curarme mi adicción pero no conseguí dejarlo». Pero esa promesa no la cumplió, solo dejó su adicción cuando se saparó de la actriz con quien tiene un hijo. «Cuando terminó mi matrimonio, acabaron también mis problemas con las drogas. Mi separación fue el final de la historia de amor conmigo y la cocaína».

El actor mantiene ahora una relación con la modelo letona Santa Auzina, de 31 años, con quien empezó a salir en 2016, después de separarse de su tercera esposa, la agente inmobiliaria Kimberly Buffington, madre de sus hijos gemelos, Thomas y Zoe, de 10 años. Anteriormente, el actor estuvo casado con la actriz P. J. Soles a quien conoció en 1978 y de la que se divorció en 1983.