Denise Richards abrió una página en OnlyFans hace tres años que gestiona su marido

Denise Richards tiene en su programa 'Denise Richards & Her Wild Things' todo un filón y las nuevas revelaciones no han dejado indiferente a nadie. Lo último ha sido su página de OnlyFans, que abrió en 2022, y el impacto que ha tenido en su carrera como actriz. Denise se unió a la plataforma después de que su hija Sami Sheen lo hiciera nada más cumplir 18 años. Para disgusto de su padre, el también actor Charlie Sheen.

Denise Richards comenta lo rápido que se dio cuenta de lo lucrativo que podía ser ese negocio de subir contenido subidito de tono. «Diré que estoy entre el 1% de los mejores creadores de OnlyFans, así que estoy muy agradecida», sostiene la actriz, de 54 años. «Es muy empoderador, especialmente para alguien de mi edad, que la gente todavía quiera verme así», añade.

Las sorprendentes confesiones continúan: «Cuando me uní a OnlyFans, me preocupaba mucho perder algunos trabajos, pero fue todo lo contrario... ¡recibí más ofertas! Consigo papeles donde soy como la esposa trofeo o la sexy».

El programa continúa con Denise Richards quitándose la ropa hasta quedarse con un traje de baño rojo mientras su esposo, Aaron Phypers, le hace las fotos. «Es un gran apoyo», dice la actriz con indisimulado entusiasmo y admiración, destacando la importancia de su marido en el negocio. «Sabe lo que le gusta a los hombres y revisa todas las fotos. Dice: 'Esto es bueno. Haz esto. Esto es lo que les gusta a los chicos'».

Eso sí, su actividad en la plataforma le ha generado algún que otro momento incómodo a la actriz. Como cuando su hija Eloise, de 13 años, encontró sus fotos de OnlyFans. «Tuvimos un pequeño contratiempo», admite un poco colorada. En cuanto a su presencia en el servicio de suscripción de la plataforma, conocida sobre todo por su contenido sexual, Denise Richards no tiene reparos en afirmar que lo usa para conectar con sus fans. «La gente piensa que hago lo que sea, eso no es cierto. De hecho, lo veo como una forma de comunicarme con los fans, y no como ustedes piensan», señala sin pudor.

Problemas de su hija con la plataforma

El programa del reality continúa y Denise Richards va a visitar a Sami, ahora de 20 años, mientras ella se toma nuevas fotos de su rostro tras operarse la nariz porque se parecía demasiado a la del padre y sus amigos se reían, algo que se contó en un episodio anterior. Pero para la joven, según cuenta, su página de OnlyFans ha tenido un impacto completamente diferente al de su madre.

«Tengo muchas ganas de hacerme fotos del rostro para pasar al sector de la moda. Pero me he reunido con un par de agencias y no les gusta que use OnlyFans. Es muy frustrante porque es como si dijera: 'Así es como pago el alquiler'. Si me toman en serio, ya no tendré que hacerlo», analiza con frialdad.

