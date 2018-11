Demi Lovato deja de seguir a Selena Gomez en Instagram «Los verdaderos amigos no hacen entrevistas sobre ti cuando sufres una sobredosis», ha dicho la cantante EL NORTE Jueves, 22 noviembre 2018, 13:22

Demi Lovato ya está fuera del centro de rehabilitación. Aunque se preveía que la cantante iba a estar ingresasada hasta principios de 2019, Lovato ya está en su casa y lo primero que ha hecho ha sido dejar de seguir en redes sociales a Selena Gomez.

La clave de esta 'ruptura' la ha dado la propia Demi en Twitter. La cantante respondía a un seguidor que hizo un comentario sobre Dani Vitale, una de sus bailarinas que ha sido despedida. Seguidamente respondía: «No tienes idea de lo que estás hablando. Los verdaderos amigos no hacen entrevistas sobre ti cuando sufres una sobredosis. No me refiero a Dani Vitale».