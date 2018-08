Demi Lovato continúa con su lucha Demi Lovato, en los Premios Billboard 2016. / Bekia La cantante permanece ingresada después de haber sido hospitalizada de urgencia al ser encontrada inconsciente en su casa de Hollywood Hills EL NORTE Lunes, 6 agosto 2018, 12:11

Desde el pasado 24 de julio, Demi Lovato permanece en un centro hospitalario para recuperarse del susto después de ser encontrada inconsciente en su casa de Hollywood Hills. Después de tantos días, la cantante ha querido romper su silencio con un escrito publicado en Instagram, en el que muestra su agradecimiento a todos los que han estado a su lado en estos duros momentos, como recoge la web de 'Bekia'.

El escrito de Lovato comienza con un reconocimiento: «Siempre he sido transparente sobre mi viaje con la adicción. Lo que he aprendido es que la enfermedad es algo que no desaparece o desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y que no lo he hecho».

La cantante continúa: «Agradezco a Dios por mantenerme viva y bien. Para mis fans, estoy por siempre agradecida por todo el amor y apoyo de la pasada semana. Vuestros pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar a través de estos tiempos difíciles». «Quiero agradecer a mi familia, mi equipo y al staff de Cedars-Sinai quienes han estado a mi lado todo el tiempo. Sin ellos no podría estar escribiendo esta carta para todos vosotros».

Lovato reclama tiempo para recuperarse por completo: «Ahora necesito tiempo para sanar y centrarme en mi sobriedad y llegar hasta la recuperación. El amor que me habéis mostrado nunca lo olvidaré y esperaré el día donde pueda decir que estoy en el otro lado. Seguiré luchando».