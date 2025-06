David Bustamante reacciona ante el debut público de su hija Daniella junto a Paula Echevarría

El Norte Viernes, 6 de junio 2025, 18:05 Comenta Compartir

Paula Echevarría asistió el pasado miércoles 4 de junio a los ELLE Style Awards 2025 con Daniella, la hija que tiene en común con David Bustamante. La gala, en el Teatro Real de Madrid, contó con la presencia de más de 300 invitados del mundo de la moda, la música, el cine y la cultura. Sin embargo, entre todos los rostros conocidos, uno de los que más llamó la atención fue el de la joven de 16 años, quien hacía su debut público en un alfombra roja.

La actriz asturiana acaparó todas las miradas, no solo por su espectacular look, sino por compartir el protagonismo con su primogénita. Daniella Bustamente lució un elegante vestido negro de escote asimétrico con el que sorprendió a todos con su porte y naturalidad frente a las cámaras.

«Hoy ha querido venir ella. Ya va a cumplir 17 años y ya es ella quien decide, cuándo sí y cuándo no […] Ha sido muy especial y muy bonito», explicó Paula. En tanto, uno de los temas inevitables durante la conversación fue la reacción del padre de la menor, el cantante David Bustamante, ante la primera aparición pública de su hija. «A David no le importa. David está encantado. Nos ve aquí y se le cae la baba», reveló la actriz.

Además, la también modelo hizo referencia a cómo gestiona la exposición pública de su hija, asegurando que intenta hacerlo con naturalidad sin sobreexponerla: «Aunque no quiero sobreexponerla, tampoco quiero sobreesconderla. No sé cómo explicarlo. Pero no quiero que se cree una expectación sobre ella. Entonces prefiero que las cosas se hagan de manera natural», aseguró.

Según Paula, su hija sabe desenvolverse perfectamente, motivo por el cual no necesitó ningún consejo previo al evento. Además, señaló que, aunque es Miguel Torres, su actual pareja, quien suele acompañarla a este tipo de eventos, «hoy me hacía mucha ilusión venir con ella», además agregó que, «nos divertimos mucho juntas. Es muy guay».