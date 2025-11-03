El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

David Bustamante en su última visita a 'El Hormiguero'. Antena 3

David Bustamante presume de abdominales

El cantante ha mostrado a sus seguidores la 'tableta de chocolate' y sus trabajados músculos

El Norte

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:56

David Bustamante ha compartido una fotografía en la que aparece sin camiseta y mostrando su impresionante nuevo físico. Después de darle la vuelta a sus rutinas, el artista ha conseguido esculpir su cuerpo hasta parecer un superhéroe. «Aún queda, pero orgulloso del trabajo realizado... ¡¡seguimos!!», ha escrito junto a la fotografía, añadiendo un emoji. En una entrevista con el ABC de Sevilla, el cantante dejaba claro su nueva vida: «Hace un año dejé de fumar y he recuperado todo mi registro y matices. Ahora puedo transmitir mucho más lo que llevo dentro. La evolución ha sido buena y natural, y me permite vivir mi mejor momento a los 43 años».

El cantante cántabro después de dejar de fumar engordó bastante, tal y como él ha contado, pero se sometió a una dura rutina de entrenamiento y a una estricta dieta que han resultado en una pérdida de peso de 20 kilos. Según contó en una entrevista con 'Mean's Health', su nuevo plan de vida incluye levantarse «entre las 5 y las 6 de la mañana» porque es «poco dormilón», tras lo que hace una caminata de una hora en ayunas.

Después hace una hora de «fuerza funcional» con su entrenador, David Navarro, que incluye «dominadas, press, sentadillas, peso muerto... Hacemos mucho HIT». Para él, en esta nueva era de su vida, el deporte es su «mayor ansiolítico». Pero no solo se ha centrado en el deporte, también hace una dieta estricta que dice que no se salta «ni un día». «He desterrado de mi vida el alcohol, los azúcares, los hidratos y las harinas. Solo como proteínas, grasas saludables y verduras», añade.

Pero este cambio físico no le ha librado del odio que cualquier persona con presencia en redes sociales termina recibiendo antes o después. «Periódicamente, la gente sin que le pregunte me dice cómo estoy, si estoy gordo, si estoy delgado. Y lo hacen de una manera muy cobarde», aseguró el cantante en un concierto en Móstoles, donde denunció el «daño» que se le hacía en redes. «Todos tenemos un espejo en casa. Dejad de decir a la gente si ha subido o ha bajado de peso», reclamó.

Algo que también comentó en 'El Hormiguero': «Lo que me molesta es que con todas las cosas que hago, de lo único que hablen es de algo que a ellos no les importa para nada». Además, decía que aquellos que critican lo hacen con acritud: «Porque además, no lo hacen por muy bien. Cuando ven a alguien débil, o en un momento más gris, lo único que hacen es ponerle un pie en el cuello para que no levante cabeza. Eso es muy cruel. No hay nada más ruin en esta vida que ser cobarde, refugiarse en las redes sociales y hacer daño a una persona que tiene sentimientos, una hija de 17 años, unos padres…». Algo que, a sus ojos, «no es justo», tal y como reiteró, tajante.

