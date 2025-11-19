Danny Masterson culpa a su abogado de haber sido condenado por violación El actor, de 'Aquellos maravillosos 70', cumple una sentencia de 30 años de prisión pero ha apelado y quiere repetir el juicio

Danny Masterson, Steven Hyde en 'Aquellos maravillosos 70', busca salir libre del juicio de 2023 en el que fue declarado culpable de violación. El actor de 49 años está en la cárcel, sirviendo una condena de 30 años en San Luis Obispo (California), pero este mismo lunes presentó una petición de 'habeas corpus' con un nuevo equipo de abogados.

Un recurso legal que garantiza la protección del individuo supuestamente privada de libertad sin las formalidades requeridas o sin un motivo legal suficiente. El nuevo equipo de abogados de Danny Masterson acusa al letrado anterior, Philip Cohen, de no haber llamado a ningún testigo y de haber permitido que la acusación utilizara su religión, la cienciología, en su contra.

Según los documentos legales presentados, el actor «imploró» que se presentaran pruebas en su defensa, pero «el abogado se negó». Debido a eso, según él, fue declarado culpable de violar a dos mujeres en su casa de las Hollywood Hills en 2003, con un tercer caso que no llegó a desempatar en el jurado. El año anterior a este juicio se celebró otro en el que el jurado no llegó a un acuerdo, pero estaban más inclinados a absolverle.

Cienciología, arma arrojadiza

En ambos casos, la religión de Danny Masterson tuvo gran protagonismo, especialmente en el segundo. Los fiscales consideraron que las mujeres tenían miedo de denunciar a una persona de alto nivel en la iglesia, dos incluso testificaron que les habían amenazado con la excomunión si hablaban con la policía. Para ello incluyeron en el juicio el testimonio de una mujer que formaba parte de la cienciología para que explicara qué ocurre en estos casos.

Según el testimonio de Claire Headley, youtuber que habla abiertamente de su tiempo en la cienciología, cualquier persona que forme parte de esta religión tiene que conseguir un permiso especial si quiere hablar con la policía. Algo que Danny Masterson quiso que se desmintiera en el juicio, e insistió a su abogado en que llamara a declarar a Hugh Whitt, miembro de la organización desde hace años, para que diera su versión. Sin embargo, el equipo legal que tenía entonces el actor consideraba que el mejor plan de acción era, en vez de luchar contra los ataques hacia la religión, hacerlo parecer menos importante.

De hecho, en su discurso final durante el juicio argumentó que si se había hablado tanto de cienciología había sido porque las evidencias contra Masterson no eran suficientes. A ojos de la nueva defensa, «el jurado solo vio la punta del iceberg de las pruebas disponibles de de la defensa, gracias a las declaraciones inconsistentes de los testigos, mientras que la riqueza de pruebas que directamente le exculpaban se quedó sin usar sin motivo táctico viable».

En definitiva, consideran que Danny «se merece un nuevo juicio en donde el jurado pueda escuchar también su versión de los hechos». Algo que, si el habeas corpus se garantiza, se pondrá en marcha en las próximas semanas tras haber presentado una apelación en diciembre del pasado año.

