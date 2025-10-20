Daniel Guzmán se rompe en 'Y ahora Sonsoles' al hablar de la salud de José Luis Gil El actor ha hablado en 'Y ahora Sonsoles' de su excompañero, de quien espera que se recupere «en el tiempo que pueda»

El actor José Luis Gil que se hizo popular por su papel en la serie 'Aquí no hay quien viva', primero, y después en 'La que se avecina' sigue recuperándose del ictus que sufrió en el año 2023. Desde que se hizo pública la información, no ha habido figura reconocida de la pequeña o la gran pantalla en España que no se haya dirigido al actor con buenas palabras. El último claro ejemplo ha sido Daniel Guzmán, quien celebra el estreno de 'La deuda' este pasado viernes, 17 de octubre, y que le ha llevado a sentarse en el plató de 'Y ahora Sonsoles'.

El famoso actor y director no ha podido evitar hacer mención del que ha sido su compañero en 'Aquí no hay quien viva', José Luis Gil, con quien guarda una estrecha relación. Guzmán se rompía en directo para aplaudir la labor de su excompañero en el mundo de la interpretación en España, señalando, sobre todo, su parte más humana: «Suscribo lo que han dicho muchos compañeros. Es una persona maravillosa». «De las mejores personas. No he visto un conflicto nunca con José Luis. Siempre eran ganas de verle», añadía el actor y director.

«Que se recupere en el tiempo que pueda»

Y es que no ha querido hacer otra cosa que deshacerse en elogios hacia él: «Le tengo un respeto y una admiración a nivel personal y a nivel profesional que, pase lo que pase, se recupere en el tiempo que pueda, su huella es imborrable con nosotros».

Guzmán concluía su intervención señalando que es «de los mejores compañeros que ha tenido».

