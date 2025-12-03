Dani Martín pide perdón por animar a su público a no votar en las elecciones El cantante se ha disculpado por el mensaje que transmitió en el escenario del Movistar Arena

El Norte Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:06 Comenta Compartir

«Os animo a que no votéis a nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno», dijo Dani Martín el pasado fin de semana en uno de sus conciertos en el Movistar Arena de Madrid. Un alegato que ha causado bastante revuelo en redes y por el que el cantante se ha disculpado públicamente.

«Cuando cometo un error, me gusta pedir perdón», ha comenzado el artista en un comunicado que ha compartido en su cuenta de Instagram, arrepentido por las palabras que expresó en el escenario.

A continuación, el intérprete ha reconocido lo siguiente: «Si hay algo necesario en este Estado de derecho es ir a votar». «Así que quiero pedir disculpas por mis palabras equivocadas, fruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso que estamos viviendo», ha matizado.

«Ojalá una gestión más justa, más unidad y mismo derechos y oportunidades para todas y todos», ha finalizado Dani Martín con sus declaraciones.