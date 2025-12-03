El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Martín. EFE

Dani Martín pide perdón por animar a su público a no votar en las elecciones

El cantante se ha disculpado por el mensaje que transmitió en el escenario del Movistar Arena

El Norte

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:06

Comenta

«Os animo a que no votéis a nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno», dijo Dani Martín el pasado fin de semana en uno de sus conciertos en el Movistar Arena de Madrid. Un alegato que ha causado bastante revuelo en redes y por el que el cantante se ha disculpado públicamente.

«Cuando cometo un error, me gusta pedir perdón», ha comenzado el artista en un comunicado que ha compartido en su cuenta de Instagram, arrepentido por las palabras que expresó en el escenario.

A continuación, el intérprete ha reconocido lo siguiente: «Si hay algo necesario en este Estado de derecho es ir a votar». «Así que quiero pedir disculpas por mis palabras equivocadas, fruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso que estamos viviendo», ha matizado.

«Ojalá una gestión más justa, más unidad y mismo derechos y oportunidades para todas y todos», ha finalizado Dani Martín con sus declaraciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  3. 3

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  4. 4

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  5. 5

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  6. 6

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  7. 7 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»
  8. 8 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  9. 9 Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid
  10. 10

    «A nivel laboral, en Bélgica hay mejores horarios y salarios que en España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dani Martín pide perdón por animar a su público a no votar en las elecciones

Dani Martín pide perdón por animar a su público a no votar en las elecciones