Damion no aguanta la presión en 'OT 2018' Natalia y Damion en 'OT 2018'. El cantante canario se derrumbó tras el pase de micros de la Gala 3 Lunes, 8 octubre 2018

Los 'triunfitos' ya se han enfrentado al primer pase de micros, coincidiendo con la Gala 3, en la que han intrepretado tres canciones individuales, seis dúos y un tema grupal ('Viva la vida' de Coldpay).

Cuatro días antes de celebrar esa tercera gala, los telespectadores han podido comprobar cómo la presión se ha hecho presa de alguno de los participantes. Es el caso de Damion. Durante su interpretación de la canción 'Lo siento', de Beret, junto a Natalia Lacunza, se han observado diferencias de ambos en la misma canción. Por un lado, se encontraba Damion, que cantó su parte del tema un tanto apagado, además de inseguro y, por contra su compañera con una actitud completamente diferente, determinante para salvar el tema, tal y como publica el portal 'Formulatv'.

«Tienes una suerte de estar con esta señora que ni te lo crees», le dijo Noemí Galera al concursante. Los profesores le recordaron al canario la inseguridad con la que afronta los temas. «Se pone las pilas, te lo prometo», señaló su compañera Natalia.

Después de recibir un correctivo por parte de los profesores, y durante el ensayo de la canción grupal, el concursante acabó derrumbándose. Ante esta situación, la directora de 'OT' decidió llevarse al 'triunfito' para hablar con él a solas.

Después de hablar con Noemí, el joven canario se mantuvo triste y desanimado, por lo que sus compañeros no tardaron en apoyarle. «Cuando llegué no sabía hablar español, y hasta los 16 años no tenía amigos, era un chico muy tímido. Cuando canto aquí siempre me siento como ese niño».

Una de sus compañeras, África, no dudó en abrazarle y darle su apoyo al verle derrumbado. «Donde están las cosas es aquí (señalando su cabeza). Si tú no cambias tu actitud ante las cosas eso no nace de un día para otro», le dijo su compañera Natalia.