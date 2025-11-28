Dabiz Muñoz obliga a Pablo Motos a aceptar un complicado reto El chef ha acudido a 'El Hormiguero' para mostrar su nuevo proyecto, la publicación de un cómic protagonizado por él y titulado 'Xo Time: Las aventuras de Dabiz Muñoz'

El Norte Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

Dabiz Muñoz fue el invitado de Pablo Motos este jueves en 'El Hormiguero' para despedir la semana. El chef con tres estrellas Michelin no acudió esta vez por motivos gastronómicos, sino para promocionar su nuevo proyecto que suma a su universo creativo: un cómic.

El cocinero protagoniza su propio tebeo, bautizado con el título 'Xo Time: Las aventuras de Dabiz Muñoz', que ha sido escrito por Pedro Hernández e ilustrado por el dibujante barcelonés José María Beroy. La historia arranca después de que el madrileño sea nombrado 'Mejor Chef del Mundo' por tercera vez. Verlo convertido en un personaje de cómic era algo que ni Pablo Motos imaginaba.

El chef explicó que, en realidad, llevaba años planteándose escribir un libro de cocina. No lo ha materializado debido a la falta de tiempo. «Así que me llegó la oportunidad de hacerlo, y a mí me gusta hacer cosas diferentes, como ya sabes. Me parecía que un cómic donde tuviese un peso muy grande la cocina y que estuviese inspirado en DiverXO, además de tener el espíritu aventurero y viajero que tengo yo, era decidir un poco las reglas».

Influyó, además, que el escritor del tebeo fuese cliente del restaurante desde hace más de 20 años. «Pedro Hernández es un loco de los cómics y conoce la historia de DiverXO como pocas personas. Me lo propuso, me pareció espectacular la idea y nos pusimos a ello», narró el cocinero.

El chef en el París de los nazis

En la aventura, el personaje de Muñoz viaja al pasado para visitar a chefs y restaurantes históricos. En la primera está implicada la Yakuza japonesa en busca de recetas perfectas. «Y a mí me amenazan de muerte si no logro replicar exactamente una receta originaria de los años 40 en plena Segunda Guerra Mundial, una pularda rellena con trufas de Maxim's. Entonces, viajo en el tiempo hasta aquella época a aprender la receta y me pasa de todo», adelantó. Incluso pasear por el Louvre vacío, como sucedió en realidad cuando desmantelaron todo por miedo a que la guerra destruyera el patrimonio.

Al hilo, al presentador le picó la curiosidad de saber si el cocinero viajaría al pasado o al futuro. Él afirmó que se transportaría años atrás para conocer quién y cómo empezó a cocinar determinadas cosas, como un percebe. «O una coliflor, ¿quién fue el cabronazo que pensó que cocerla coliflor y comérsela era una buena idea?», acotó el de Requena. El invitado le aseguró que a pesar de la fama que tiene, no debe oler si se cuece bien. El truco, «es no cocinarla de más porque ese tipo de vegetales pasa igual con las coles de Bruselas. Sueltan ese olor tan fatídico y fétido cuando se sobrecuece», desveló.

Entonces, a Dabiz Muñoz se le ocurrió desafiar al presentador. «No quiero parecer un 'hater' tuyo, te he dicho ya tantas veces cosas de la comida… Pero a mí me gustaría apostarme contigo que soy capaz de que te comas una coliflor con gusto», lo retó, ante la incredulidad de Motos. «No digas tonterías», espetó. Ante la insistencia del chef, acabaron sellando el pacto. «El año que viene, cuando venga a 'El Hormiguero', yo te la cocino, te la comes haciendo de tripas corazón y la puntúas del 1 al 10».