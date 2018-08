Cumpleaños y primer aniversario como duquesa de Sussex Megan Markle. / Bekia Meghan Markle cumplió 37 años y lo celebró con el príncipe Harry asistiendo a la boda de un gran amigo, Charlie Van Straubenzee EL NORTE Lunes, 6 agosto 2018, 11:53

Meghan Markle ha disfrutado este fin de semana de varias celebraciones a la vez. La mujer del príncipe Harry cumplió el pasado sábado 37 años, también su primer aniversario como duquesa de Sussex y asistió, junto al nieto de la Reina Isabel, al enlace entre Charlie Van Straubenzee y Daisy Jenks, como recoge la web de 'Bekia'.

La ceremonia nupcial se celebró en el condado de Surrey y la boda tuvo como peculiaridad que el padrino del novio era el propio príncipe Harry, íntimo amigo de Charlie Van Straubenzee. Esto provocó que en algunos momentos Meghan Markle se quedara sola, situación que no incomodó a la duquesa de Sussex, que conversó alegremente con los invitados, demostrando lo bien que se desenvuelve en estas situaciones.

Ese día también fue especial para Meghan puesto que, además de su cumpleaños, celebraba su primer aniversario como miembro de la Familia Real Británica. Aunque no toda su familia parecía estar satisfecha con la situación. Su padre, Thomas Markle, lamentó no poder fecilitar a su hija por su 37 cumpleaños. «Quiero enviarle una tarjeta. Pero si le mando una tarjeta de cumpleaños al Palacio de Kensington o dónde esté viviendo ahora, será una más y probablemente nunca la vea», indicó al 'Daily Mail', dejando claro que la Casa Real Británica había roto los puntos de comunicación entre él y su hija, una ruptura motivada por las declaraciones del progenitor que no dejan en buen lugar a la Familia Real.