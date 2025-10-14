El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chenoa, presentadora de 'Operación Triunfo 2025'. Prime Video

La cuarta gala 'OT 2025' dicta sentencia sobre uno de los concursantes

Carlos se ve obligado a abandonar el talen show musical, mientras Teyou se convierte en favorita y Lucía Casani junto con Judit son las nominadas

El Norte

Martes, 14 de octubre 2025, 12:15

Comenta

Un total de 14 concursantes han protagonizado la cuarta gala de 'Operación Triunfo 2025', un espectáculo con un gran nivel, pero que lamentablemente ha visto como uno de los participantes quedaba eliminado.

Carlos y Laura Muñoz abrieron las actuaciones para evitar su expulsión de la Academia. Los dos ofrecieron un gran nivel, al igual que el resto de sus compañeros. Pot su parte, Teyou y Claudia Arenas empezaron a calentar los termómetros con 'Kiss me more' y ya no iban a enfriarse hasta la expulsión de Carlos.

Hasta ese momento los espectadores pudieron disfrutar con Olivia y Crespo versionando 'Akureyri', Max y Cristina con 'Does your mother know', Tinho y Judit con 'Die with a smile' y Guille Toledano y Guillo Rist con 'Nuevayol'.

La gala 4 de Operación Triunfo, sin embargo, dejó algunas dudas con el dueto de María Cruz y Lucía Casani e incluso con la actuación de los invitados Dani Fernández y Valeria Castro. Nadie terminó de entender lo sucedido en el plató y los comentarios en las redes sociales se dispararon.

Tras una semana intensa de ensayos, Iván Rojo y Salma le han pasado su testigo a Carlos como tercer expulsado de OT 2025.

