Críticas para Pilar Rubio por el uso del Photoshop

Sus seguidores han criticado una imagen de la presentadora en la que aparece en bikini en la playa, con un cuerpo envidiable cuatro meses después de dar a luz

EL NORTE

Lunes, 23 julio 2018, 18:54

La llegada de Photoshop a las revistas ha supuesto un antes y un después. Desde que empezó a utilizarse ese programa de retoque fotográfico han sido muchas las críticas que ha recibido por promover estándares de belleza corporal poco realistas. Hasta tal punto han llegado las protestas que en el caso de Francia, decidieron aprobar una ley 'anti Photoshop', con el objetivo de luchar contra la anorexia prohibiendo la publicación de imágenes de cuerpos poco saludables, según recoge ABC.

Además de las revistas, también las famosas son cómplices de esos retoques . «Vogue no es el lugar donde vamos a ver a mujeres realistas», dijo la actriz Lena Dunham cuando criticaron una sesión de fotos que realizó para la revista junto con su compañero de rodaje en la serie 'Girls', Adam Sackler.

«Vogue es el lugar donde vamos a ver ropa hermosa, lugares elegantes y escapismo, así que siento que la historia me refleja y que llevo un hermoso vestido de Prada y estoy rodeado de hombres y perros hermosos, ¿cuál es el problema?», se defendió.

Ahora le ha tocado el turno a Pilar Rubio quien ha sido criticada por una imagen en la que aparece en la playa y que ella misma ha compartido en Instagram.

La colaboradora de 'El Hormiguero' es portada de la revista '¡Hola! Fashion' y comparte una de las imágenes en la que aparece en la playa, luciendo una figura envidiable cuatro meses después de dar a luz a su tercer hijo, Alejandro. Sus fans han criticado el exceso de photoshop: «Deberías pedir que no te retoquen las fotografías!! Eres una mujer que está estupenda habiendo tenido 3 hijos y para tu edad. Si ya de forma natural eres impactante, para qué engañar a mujeres que dan a luz y tardan en recuperarse años o no se recuperan?? Tú como mujer deberías ayudar moralmente a las demás. Tu libro es para ayudar a las mujeres pero tus publicaciones con photoshop hacen todo lo contrario. Un saludo», escribió una usuaria, mientras que otra persona decía: «Pareces una zombie. De lejos no se te ven las pupilas» o «Cómo será que no tiene ni ojos!! Vaya trabajo mal hecho!».