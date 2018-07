Críticas a 'Sálvame' por hacer apología del franquismo Paz Padilla, presentadora de 'Sálvame'. / Telecinco Kike Calleja comentaba: «Tenemos sanidad pública gracias a Franco, todo el mundo tenía trabajo en esa época y a los presos les hacía trabajar y cobraban un sueldo», según recoge el portal 'Vertele' EL NORTE Miércoles, 25 julio 2018, 14:18

'Sálvame' es uno de los programas más seguidos de la televisión, pero, a su vez, también lo es de los más criticados en las redes sociales. Ahora, ha vuelto a ser objeto de debate por la decisión de abordar el tema del franquismo y las opiniones que lanzaron algunos de sus colaboradores que según la audiencia podrían calificarse de 'apología' del régimen franquista que se instauró en España desde 1939 hasta 1975.

El motivo de elección del tema fue el reportaje especial que emitió Cuatro en su programa 'En el punto de mira', sobre el patrimonio y la herencia de la familia Franco. Belén Esteban avisaba «Esto es como la navidad, si sacamos el tema de Franco nos vamos a enfadar todos».

La 'princesa del Pueblo' quiso dejar claro que no simpatizaba con el franquismo, aunque no veía necesaria la iniciativa del gobierno de sacar los restos del militar del Valle de los Caídos: «Ya después de cuarenta y tantos años que lleva este señor fallecido, lo que importa es el presente. ¡Dejemos el pasado ya!».

Las posturas más extremistas vinieron por parte de Antonio Montero, Jesús Manuel y Kike Calleja quien se preguntaba: «¿Qué va a ganar España si sacamos los restos de Franco? Estamos gastando un dinero innecesario», además no dudaba en alabar la figura del dictador: «Tenemos sanidad pública gracias a Franco, todo el mundo tenía trabajo en esa época y a los presos les hacía trabajar y cobraban un sueldo».

Por su parte, Jesús Manuel le recriminaba que no falseara la historia. «Cuando la historia está escrita no podemos tergiversarla por estar en un bando», mientras que Belén le acusaba de ser «muy franquista».

Antonio Montero, el tercero en discordia, señalaba que «a mí me sabe mal que se manipule la historia para enfrentar a la gente». A su vez, el colaborador acusó a Paz Padilla y a su familia de tener «lavado el cerebro», por estar a favor de la exhumación. «Se habla de la historia de los Franco con demagogia y desinformación absoluta»y añadía «Se habla de un patrimonio acojonante cuando Carmen Martínez Bordiú se quita el hambre a bofetadas».

Ante tales afirmaciones, la presentadora de 'Sálvame' perdía los nervios y protestaba: «Si un señor le pega un tiro a tu abuelo, ¿tú le haces un monumento a ese señor? ¿Se puede entender que hay mucha gente a la que le resulta muy doloroso? ¿Se puede entender que España sea el único país de Europa donde se venere a un dictador? ¿Y que hay gente que no puede descansar porque no sabe dónde están sus familiares?».

Afectada por los comentarios Padilla llamó por teléfono a su madre, Lola, quien contó los recuerdos del franquismo: «Pasé mucho, había muchísima hambre, miseria...», contaba la madre.

Paz le preguntaba: «¿Cómo era cuando llegaban y escuchabas a los que se llevaban? ¿Qué pasaba en Zahara?» y ésta respondía: «Claro que sí, los mataban detrás del Peñón... Entraban en las casas, se los llevaban y ya no aparecían» y concluía en tono bromista «No me hagas hablar más de Franco, a ver si me va a pasar algo».

Estos comentarios sobre el franquismo originaron multitud de críticas en las redes sociales . En primer lugar, por frivolizar con el sufrimiento causado por la dictadura y en, segundo lugar, por permitir que se pronunciaran discursos apologéticos sobre Franco: «Ya no hay límites, se van quitando los pasamontañas sin miedos», comentaba una internauta, mientras otro se pregunta si era denunciable.