Critican a Alejandra Rubio por salir de fiesta estando Terelu ingresada Alejandra Rubio. / Instagram La hija de la colaboradora ha estallado contra esas críticas y se ha defendido por, supuestamente, haber salido de fiesta mientras su madre se recuperaba de su operación de doble mastectomía

Alejandra Rubio está viviendo unos momentos un tanto complicados debido a la operación que se ha tenido que someter su madre, Terelu Campos, una doble mastectomía para terminar con el cáncer. Además de eso, y por si fuera poco, Alejandra ha tenido que soportar críticas a través de las redes sociales sobre su actitud tras la delicada intervención de su madre, pero que ella no ha tardado en responder con contundencia:

La joven ha permanecido con su madre en todo momento. Después de muchas horas de operación, el primer parte médico apuntaba que todo había salido a la perfección. Pero Alejandra ha tenido que, además de preocuparse por la evolución de la colaboradora de 'Sálvame', responder a todos los que le han acusado de salir de fiesta cuando su madre estaba ingresada. Alejandra publicó unos 'stories' en los que se la veía sonriente en medio de lo que parecía una fiesta en la calle junto a una amiga. Las críticas comenzaron a sucederse creyendo que estaba en una fiesta, pero lo que sucedió es que la joven se encontró con una fiesta que le sorprendió en mitad de la calle.

Harta de comentarios, ha publicado unos Instagram Stories que han explicado su situación: «Para toda la gente que de verdad parece que no piensan con el cerebro... en ningún momento he ido a esa fiesta, he salido de mi casa con mi amiga Esther, que me iba a llevar al hospital, y nos hemos encontrado todo ese barullo y estaba justo ahí el coche aparcado y nos ha costado salir de ahí porque ninguna de las dos sabíamos que estaban haciendo el 'october fest' en mi calle» y añadía: «Así que la gente que está poniendo burradas por mensaje privado que voy a una fiesta estando mi madre en el hospital, que se las ahorren porque no tienen ni idea. Nos ha hecho mucha gracia la situación de salir y encontrarnos eso que he hecho un vídeo, pero nada más».