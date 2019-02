Cristina Tárrega sufre un ataque de ansiedad por los rumores de una relación con Jesulín de Ubrique Cristina Tárrega. / Europa Press La periodista se ha mostrado nerviosa por la existencia de unas grabaciones en las que supuestamente habla del Torero y de María Patiño EL NORTE Valladolid Miércoles, 13 febrero 2019, 19:48

Cristina Tárrega ha vuelto a enfrentarse con el paparazzi Diego Arrabal, contra quien batalló (y ganó) en el pasado en los tribunales. Arrabal ha pasado los últimos días hablando de una presentadora que mantuvo un romance con Jesulín de Ubrique y ahora afirma que tiene en su poder unas grabaciones en las que supuestamente Tárrega hablaba sobre esta polémica y acusaba a María Patiño de haber mantenido un romance con el torero.

Cristina Tárrega, que se encontraba en un plató cercano, ha intervenido en el programa de televisión 'Sálvame' para aclarar el tema de las grabaciones y negar los rumores que la relacionan con Jesulín. Nerviosa, la periodista negó haber mantenido una relación con Jesulín y también haber dicho que Patiño sí la mantuvo con el diestro. Se disculpó afirmando que si dijo algo de Patiño sería por un «enfado momentáneo.»

La ex de Jesulín, Belén Esteban, se ha mostrado crítica con Cristina Tárrega, alegando que no comprende que un día diga una cosa y otro día otra, según informa TeleCinco en su página web: «Hay que ser legales, sin han pasado las cosas, han pasado». También la atacó el colaborador Kiko Hernández, diciendo que Tárrega «nos tomó el pelo porque un día antes dijo que podía demandar a Belén Esteban por haberla nombrado en mitad de la polémica. Dijo que le podía meter un palo de 60.000 euros a Belén pero no lo va a hacer». Pero lo que más ha encendido los ánimos ha sido cuando Diego Arrabal ha amenazado con poner los audios de unas grabaciones que podrían rebatir la defensa de Tárrega, ya que ella afirma que no conoce al torero y que solo lo ha visto cinco minutos. Además, en esas grabaciones Tárrega supuestamente acusaría a María Patiño de mantener una relación con Jesulín.

Posiblemente ha sido el detonante y Cristina Tárrega ha sufrido un ataque de ansiedad. Así lo confirmaba Luis Rollán que, tras hablar con la presentadora, se había quedado «muy preocupado». Minutos después Jorge Javier Vázquez lograba hablar con la propia Cristina, que explicaba: «Sí, me ha dado, tenía que ir al médico a hacerme una cosa y no han podido hacérmela».

Durante una pausa publicitaria, Cristina ha recibido una llamada de su madre y ha querido zanjar la polémica: «Me ha dicho que me quiere con mi verdad y mi verdad está en una sentencia», ha explicado en alusión a la condena a Arrabal, que tuvo que pagarle 40.000 euros por haber dicho que estuvo con Jesulín de Ubrique. «lo di a Cáritas, porque es dinero sucio», añadió Tárrega.