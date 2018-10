Críticas a De la Morena por sus palabras sobre Ronaldo: «¿Cristiano violando? No le veo en esa necesidad» Cristiano Ronaldo, durante un partido con la Juventus de Turín el pasado 26 de septiembre. / Di Marco / Efe El periodista radiofónico se ha posicionado a favor del astro portugués, en el centro del huracán por una supuesta violación a una joven norteamericana en 2009 EL NORTE Valladolid Lunes, 15 octubre 2018, 09:20

Cristiano Ronaldo no pasa por uno de sus mejores momentos. Desde hace varias semanas, está en el foco de la atención mediática por una supuesta violación a una joven norteamericana en el año 2009. Su futuro pende de un hilo, y es que, a día de hoy, el astro portugués desconoce si seguirá contando con el apoyo de sus patrocinadores. Por el momento, la marca deportiva Nike se desvinculó hace unos días de estas «inquietantes acusaciones», y aunque a través de un comunicado aseguraron seguir «de cerca» la situación, la marca americana no ocultó su «profunda preocupación». Por su parte, EA Sports, la distribuidora de videojuegos deportivos, también ha querido poner tierra de por medio con el luso restituyendo su imagen de las portadas y página web.

Entre tanto, Ronaldo tampoco jugará con su selección tras pactar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, y con el seleccionador nacional, Fernando Santos, no acudir convocado para los partidos que la actual campeona de Europa disputará durante los meses de octubre y noviembre. Han sido muchos los que se han pronunciado a favor, en contra o, por el contrario, han preferido mantener la prudencia y no posicionarse.

Uno de los que ha roto una lanza a favor del 'crack' portugués ha sido el periodista radiofónico José Ramón de la Morena. Las formas en las que lo ha hecho en su programa 'El Transistor', de Onda Cero, no han sentado nada bien en redes sociales. «Cristiano no ha violado a nadie, y yo lo creo. A mí me dicen que han violado a Cristiano de lo guapo que es y digo, jodér, ¿qué habrá pasado? No le veo yo en ese apretón ni en esa necesidad, y mucho menos hace nueve años», afirmó De la Morena.

Esta afirmación ha incendiado las redes y muchos usuarios lo han llegado a catalogar como «intolerable» por el trasfondo que deja entrever el comentario: Cristiano Ronaldo no necesita violar a nadie porque es un hombre guapo.

Según los datos del Ministerio del Interior cuatro mujeres pueden ser violadas hoy. Según De la Morena, por feos con apretones y necesidades. Es intolerable. Y punto. https://t.co/fXaWEeq0V7 — Gemma Herrero (@gemmaherrero) 13 de octubre de 2018

De la Morena: "Cristiano no ha violado a nadie. Me dicen que han violado a Cristiano de guapo es y digo joer por qué habrá pasado. ¿Cristiano violando a alguien? No le veo en ese apretón ni en esa necesidad". pic.twitter.com/DTfIRxkNYq — Mamen Hidalgo (@Mamen_Hidalgo) 13 de octubre de 2018

Parecía imposible que se superara pero creo que es lo más grave que he escuchado en mucho tiempo — Mamen Hidalgo (@Mamen_Hidalgo) 13 de octubre de 2018

Esta noche le toca a De la Morena. Simplificar una violacion a “apretón y necesidad”. https://t.co/e6J6f8kqSz — Pablo Lolaso (@PabloLolaso) 13 de octubre de 2018

Es terrible que un líder de opinión piense y diga lo que De la Morena dice sobre Cristiano y la violación como TEORÍA. TREMENDO!!!! — sergiocastrosalillas (@scastrosalillas) 14 de octubre de 2018

Cuando De La Morena reúne en apenas tres frases toda la cultura de la violación:

cuando señalan que nuestro es falso, cuando creen que los "guapos" no violan porque no tienen "necesidad".

Siguen sin aprender que la violencia sexual es por por "poder".

Repugnante. https://t.co/L07zu834fi — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) 14 de octubre de 2018

La violación como apretón y necesidad. El concepto. — Pepe Colubi (@pepecolubi) 13 de octubre de 2018