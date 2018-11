«Os creéis que sois Los Rolling o Lady Gaga»: la gran bronca de 'OT' La directora de la Academia, Noemí Galera, ha reunido los concursantes de esta edición para darles una charla EL NORTE Valladolid Martes, 13 noviembre 2018, 09:10

Los concursantes de 'OT' han sido criticados duramente en las redes sociales tras llevar a cabo una huelga por el retraso en la hora de apertura de la habitación. Todo empezó cuando los triunfitos encontraron una nota que informaba de que la habitación se abriría a las 22:30 y no a las 22:00 como de costumbre. Ante esta decisión de la organización del programa los concursantes decidieron tumbarse frente a la puerta y no generar ningún contenido a modo de protesta.

«¿Habéis visto que la habitación se abre a las 22:30? ¿Por qué?», preguntaba Famous. «Sí, porque la liamos ayer». «¿Y si nos pasamos de 22:00 a 22:30 todos juntos en el pasillo de la habitación?», proponía Julia. «Dios, qué ideón», respondió María. No contentos con esto, los concursantes del talent musical negaron la palabra a Adriá, uno de los trabajadores de la organización.

La directora de la Academia no estaba dispuesta a pasar por alto su actitud y ha reunido los aspirantes de este año para darles una charla: «La falta de respeto no la voy a consentir bajo ningún concepto. Ni a mí, ni a nadie del equipo. Espero que cuando veáis a Adrià os disculpéis. Es una vergüenza lo que le hicisteis ayer. Yo sé que os suda lo que yo os diga, seguramente cuando acabe esta charla os levantaréis y os iréis a comer que es lo único que os interesa, pero espero que no os sude esto», les ha dicho Galera a la vez que les entregaba una serie de tuits muy críticos con el comportamiento de los triunfitos.

La respuesta de los concursantes

«Habéis entrado aquí voluntariamente, el que quiera que coja la puerta y se vaya. Espero una disculpa pública. Estoy muy decepcionada, la confianza que había puesto en vosotros se ha ido a la mierda totalmente. No venís a que os eduquemos, se supone que ya lo traéis de casa. Os creéis que sois Los Rolling o Lady Gaga, no os dais cuenta de que los que quedáis como el ojete sois vosotros, no nosotros», ha continuado Galera comunicando que a partir de ahora la habitación se abrirá todos los días a las 22:30. Tras el rapapolvo de la directora, los concursantes han pedido perdón y han alegado que se encuentran muy «cansados y presionados».