Crece la preocupación por La Toya Jackson tras sus últimas fotografías publicadas La artista ha compartido unas fotos en las que aparece muy delgada, aunque ella asegura que su apariencia se debe a una estricta dieta basada en plantas

La Toya Jackson ha publicado una serie de fotos en Instagram donde luce una figura especialmente delgada, lo que ha provocado la preocupación de sus seguidores. En las imágenes, la cantante posa con pantalones negros ajustados, un top rojo ceñido y tacones dorados, dejando al descubierto su delgadez. «¡Feliz lunes, chicos! ¡Les deseo a todos una semana fabulosa! Cuídense, cuídense y les deseo mucho amor», escribió Jackson acompañando las fotos.

Algunos seguidores manifestaron su inquietud por la salud de la artista, mientras que otros defendieron su complexión, recordando que siempre ha sido muy delgada y que la pérdida de masa muscular es habitual con la edad. «Por favor, no sean crueles, creo que La Toya tiene algunos problemas de salud», señaló un usuario, mientras otro apuntaba: «Ignorar que alguien está muy enfermo no es muestra de cariño». Entre los mensajes también hubo apoyo: «¡Te ves TAN hermosa!» o «Sigue siendo tú».

El mes pasado, La Toya compartió dos videos desde un consultorio médico, indicando que se realiza chequeos de forma constante, aunque sin revelar detalles sobre su estado de salud. Esta rutina médica reforzó la preocupación de sus fans sobre su reciente delgadez.

A pesar de ello, la artista continúa activa profesionalmente. En junio participó en la sesión de preguntas y respuestas 'Una velada con La Toya Jackson' en el Catalina Jazz Club de Hollywood, demostrando que sigue presente en la escena artística.

Sobre su figura, La Toya ha explicado que responde a su dieta estrictamente basada en plantas. «Soy estrictamente orgánica. Todo lo que como es orgánico y mi dieta se centra en vegetales crucíferos como brócoli, rúcula, col rizada y repollo», declaró en el 'Daily Mail', agregando que ocasionalmente incluye pollo en sus comidas. La cantante asegura que su alimentación es fruto de su estilo de vida y no de problemas de salud, buscando tranquilizar a sus seguidores preocupados.

