Confirmada la participación de Makoke en 'Gran Hermano Vip' Makoke en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco Llega en un momento muy complicado para ella, tras su separación de Kiko Matamoros EL NORTE Martes, 4 septiembre 2018, 13:26

Después de varias semanas en las que se ha estado especulando con la posible entrada en la casa de 'Gran Hermano VIP' de Makoke, al fin la noticia se ha confirmado. Ha sido ella misma la que se ha encargado de comunicarlo, tras publicar un vídeo en el Twitter oficial del concurso, donde asegura que participará en el concurso con ganas de darlo todo: «Sí es verdad. Aquí estoy en Guadalix, en la casa de Gran Hermano VIP y la verdad que con muchas ganas, mucha ilusión y después de mucho tiempo por fin visito la casa para quedarme. Un beso muy fuerte para todos y espero que me apoyéis».

Las redes sociales han visto con buenos ojos la entrada en el reality de Makoke, incluso hay quien piensa que puede ser una de las ganadoras del concurso. Su hijo, Javier Tudela, no ha tardado en enviarle su apoyo: «Solo te puedo decir que no cometas el mismo error que yo cometí y de no vivir el concurso al máximo como se merece. Ríe-llora-pelea-chilla-juega haz lo que te salga del mismísimo, a por todas».

La llegada de Makoke a Guadalix de la Sierra llega en un momento bastante complicado para ella, después de su polémica ruptura con Kiko Matamoros tras veinte años de convivencia y una hija en común.