Un concursante de 'Supervivientes All Stars' agotado física y mentalmente
El 'superviviente' ha explotado y ha llorado a lágrima viva en la playa
El Norte
Martes, 16 de septiembre 2025, 13:24
Rubén Torres confesaba a sus compañeros de 'Supervivientes All Stars' que suele tomarse diez minutos al día para reflexionar. Un tiempo que suele tomárselo solo, pero ahora se ha visto obligado a meditar junto a Fani Carbajo, Miri Pérez-Cabrero o Adara, entre otros.
De un momento a otro, Torres ha explotado y ha llorado a lágrima viva en la playa. «Estoy bastante jodido de energía hoy la verdad, tanto física como mental», compartía. El superviviente explicaba cuál es el motivo por el que está atravesando unas duras horas en el 'reality'. «Le doy vueltas a mi pareja, a mi perro, a mi gente...», cuenta.
A lágrima viva
Esta no ha sido la primera vez que se ve a un concursante en una situación similar en los últimos días. Tony Spina ya vivió un duro momento cuando recordó a Marta Peñate y su complicada despedida antes de emprender la aventura.
«Me doy 10 minutos al día en pensar en mis cosas y ya está», contaba. Miri le aconsejaba que no sobrepiense en todo lo que le falta. «¿Te estás emocionando?», le preguntaba Adara cuando veía que Torres estaba rompiendo a llorar. «No me abraces que sino la lío parda», le advertía entre risas y lágrimas cuando su compañera le apoyaba. «No pensaba verte así», apostillaba en 'Supervivientes All Stars'.
Elena Rodríguez comentaba que sería buena idea que todos los concursantes «llorasen juntos». «Una hora de 'lloraterapia'», les proponía Fani Carbajo. «No me imaginaba verte así, con lo rudo que eres», le insistía Adara.
