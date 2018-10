Concha Velasco, al pie del cañón, a pesar de las recomenaciones médicas Concha Velasco. / Efe La actriz vallisoletana: «Tengo que cuidarme un poquito...», pero «tengo dos años de contrato firmados» EL NORTE Miércoles, 24 octubre 2018, 14:05

Si a Concha Velasco no se le puede negar algo, es su pasión por el trabajo. A pesar de que en reiteradas ocasiones se ha hablado de su retirada de los escenarios, ella lo desmentía sistemáticamente metiéndose en nuevos proyectos, como es la obra 'El Funeral', dirigida por su propio hijo. Pero, a pesar de sus ganas, el pasado septiembre se llevó un pequeño susto que le llevó a estar ingresada por una neumonía. Pero eso no fue suficiente, ya que una semana después ya volvía a subirse a un escenario.

Además de desempeñar su profesión, siempre que puede acude a numerosos eventos como la gala de premios MadWomen 2018, donde además de recoger un galardón presumió de su buena salud: «Ya estoy muy recuperada. ¿No me veis cómo estoy de mona?». No obstante, admitió que se siente un poco desbordada por el trabajo: «Los lunes y los martes, que son mis días libres, afortunadamente puedo venir a recoger estos premios pero es que yo necesito algún día de descanso, pero no hay manera. Mañana me voy a Valladolid así que ni hoy ni mañana puedo sentarme».

Tras sufrir esa neumonía, los médicos le recomendaron descanso: «Tengo que cuidarme un poquito, descansar algún día a la semana. He tenido la neumonía y me lo han dicho los médicos», pero para ella lo primero son sus obligaciones profesionales: «Tengo dos años de contrato firmados», comentaba.

Aunque no está recuperada del todo, Concha Velasco ha querido olvidarse un poco de los médicos: «Ayer me llaman del hospital y me dicen que me están esperando, que habíamos quedado para hacer un repasito, y yo: 'Pues muy bien'».