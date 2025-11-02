Comienza la nueva vida del príncipe Guillermo y Kate Middleton en Forest Lodge

Joaquina Dueñas Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:57 Comenta Compartir

El pasado agosto, la casa real británica anunciaba el traslado del príncipe Guillermo y de su familia a una nueva residencia oficial. Recientemente, se barajaba el día 5 de este mes para la mudanza definitiva, si bien, finalmente, los príncipes de Gales y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, han aprovechado las vacaciones escolares de mitad de trimestre para hacer la mudanza. Los duques de Cambridge han dejado atrás la modestia de Adelaide Cottage y ya están instalados en Forest Lodge, según ha adelantado 'The Telegraph'.

La vivienda está también en Windsor, en el condado de Berkshire, aunque en un terreno diferente, y rodeada de bosque, una de las razones que llevó a la familia a marcharse de Londres: «Nos mudamos para tener más espacio verde. Está lo bastante cerca de la ciudad, pero no demasiado», dijo Kate en marzo, durante el desfile de San Patricio del regimiento Irish Guards.

Además, este nuevo alojamiento cumple con otras funciones ya que es más amplio, pasando de las cuatro habitaciones de Adelaide Cottage a ocho; tiene más privacidad, permitiendo una mejor gestión de la seguridad del heredero y de su familia; y mejor representatividad, ya que, se trata de una mansión georgiana con un entorno más adecuado para la posición institucional de sus moradores, con seis cuartos de baño, estanque, amplios jardines y pista de tenis.

El cambio también ha acercado al heredero a su padre. Apenas seis kilómetros separan Forest Lodge del castillo de Windsor, convertido en el epicentro de la monarquía británica desde que comenzaron las obras de acondicionamiento del Palacio de Buckingham. En este sentido, cabe recordar que el rey Carlos III ha expresado su deseo de seguir viviendo en Clarece House después de su coronación y las noticias que llegan desde Reino Unido apuntan a que el príncipe Guillermo también quiere que su nuevo hogar se convierta en «el definitivo», incluso después de su futuro ascenso al trono.

Antes de su traslado, los duques de Cambridge han acometido una renovación de la finca, que llevaba sin mejoras desde 2001. Ha sido la propia Kate la encargada de supervisar los detalles de un equipo de trabajo que se ha apremiado para terminar lo antes posible las obras de 1,5 millones de libras (unos 1,7 millones de euros), financiados por los príncipes de Gales. Y finalmente lo han conseguido, por lo que la familia ha podido adelantar la mudanza.

A pesar de que la nueva residencia dobla a la anterior en el número de habitaciones, se espera que la pareja real y sus hijos siga viviendo sin servicio interno. La niñera, la española María Turrión Borrallo, y el resto del personal ocuparán otras propiedades de la finca.

Los príncipes Guillermo y Kate junto a sus tres hijos han dejado atrás los tres años en Adelaide, casa en la que conocieron el fallecimiento de la reina Isabel II y donde han hecho frente al cáncer que diagnosticaron a Kate a principios de 2024, ya en remisión, casi al mismo tiempo que el rey Carlos III también era diagnosticado de un cáncer del que todavía está en tratamiento.

En todo caso, la mudanza no ha estado exenta de polémica. Por un lado, Forest Lodge está a solo un kilómetro y medio de Royal Lodge, donde todavía vive Andrés Mountbatten-Winsor, despojado de su título de príncipe y de todos sus honores. Está previsto que el exduque de York y su exmujer, Sarah Feguson, abandonen la mansión el año que viene, no en vano, desde el círculo real ha trascendido que el príncipe Guillermo ha presionado a su padre para adoptar medidas drásticas contra su tío, acorralado por los escándalos. Se espera que se traslade a algunas de las propiedades del complejo de Sandringham, en concreto, a York Cottage.

Además, la llegada de los príncipes de Gales ha supuesto algunos inconvenientes para los vecinos, que se han visto afectados por las nuevas medidas de seguridad instauradas desde el pasado septiembre y que incluyen una zona de exclusión y cierre.