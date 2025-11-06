El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sergio Dalma, en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Un comentario de Trancas y Barrancas deja en blanco a Sergio Dalma

El cantante acudió al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo disco 'Ritorno a Vía Dalma', con el que rinde tributo a la canción italiana

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:51

Trancas y Barrancas ponen en un aprieto a Sergio Dalma con un mordaz comentario sobre Juan del Val: «Me había leído…»

'El Hormiguero' ha recibido este miércoles 5 de noviembre a Sergio Dalma para anunciar las fechas de su gira y promocionar el lanzamiento de su nuevo disco 'Ritorno a Vía Dalma', con el que el artista rinde tributo a las canciones italianas más emblemáticas, así como a cantantes y compositores de la talla de Laura Pausini o Battiato.

Durante la entrevista, el cantante catalán confesó estar muy nervioso por la visita al 'show' de las hormigas. «Llevo mucho tiempo sin hacer promo. Cuando termino la gira, soy de aquellos que desconecta del todo. Y, claro, pisar otra vez un plató de televisión en un programa como este…», apuntó. Al presentador le dio curiosidad saber qué significa para Dalma desconectar y el invitado explicó la rutina que mantiene cuando se acaban los conciertos, en la medida de lo posible buscando tiempo para él.

Una de las costumbres que no perdona el artista es el rato de lectura antes de dormir. Siempre novela. Al saberlo, Motos pidió que le recomendara algunos títulos que enganchen. Sergio Dalma mencionó 'Tonto, muerto, bastardo e invisible', de Juan José Millás. Pero consideraba que es algo muy personal.

«¿No tienes un autor o autora favorito?», se interesó Motos. El cantante citó a Juan Marsé, pero las hormigas pensaron por un momento que iba a referirse a Juan del Val. «Bueno... Yo se lo dije a Juan, que me había leído el suyo de 'Candela'. Y me encantó», comentó Dalma de pasada. «Pero sí, soy buen lector. Además, me pasa que cuando estoy terminando un libro y no me queda otro luego para engancharme, me entra como ansiedad», agregó.

Su nuevo disco saldrá el próximo 14 de noviembre. «Habrá gente que dirá, 'qué pesado, otra vez con las canciones italianas. Ocurre que, cuando nos sentamos con todo el equipo a preparar el próximo proyecto, llevábamos dos discos inéditos y 'Vía Dalma' cumplía 15 años. Era una trilogía, y curiosamente, se habían quedado muchos autores y muchas canciones sin grabar». Será «un álbum más atrevido» que versionará himnos como 'Rumore', 'Parole, parole' o 'Entre tu y mil pares'.

