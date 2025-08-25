La combativa Sonia Monroy repite en 'Supervivientes' La cantante y actriz vuelve al reality más extremo con la misma actitud de 2011 y no ha dudado en opinar sobre sus compañeros, especialmente de Jessica Bueno

El Norte Lunes, 25 de agosto 2025, 12:20

'Supervivientes All Stars' ha confirmado a la quinta concursante oficial: Sonia Monroy. Vestida como una auténtica guerrera, la cantante ha reaparecido en el plató de 'Tardear' para anunciar su regreso al formato que marcó su carrera televisiva. «No vuelvo ni por fama ni por dinero sino por todos aquellos que me apoyaron», declaró ante los colaboradores del programa.

La artista fue finalista en la edición de 2011. Y en 'Tardear' no pudo evitar recordar su icónico desmayo al ser expulsada a las puertas de la final. «No me tiré al suelo, me derrumbé porque estaba en shock», explicó emocionada. Ahora, más de una década después, regresa con la misma energía y con ganas de demostrar que sigue siendo una superviviente nata.

En el programa, Sonia contestó a todas las preguntas sobre los que serán sus compañeros, y rivales, en la nueva edición de 'Supervivientes': Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González y Elena Rodríguez. Y fue precisamente Jessica quien recibió una pulla inesperada: «Estuvo en 2011 conmigo. Ni yo me acordaba porque fue una palmera más de la edición. No es ni mi amiga ni mi enemiga, pero no me acordaba», soltó.

La reacción en plató fue inmediata. Algunos colaboradores se mostraron sorprendidos por el comentario, mientras otros celebraron la sinceridad de Monroy. La tensión entre ambas concursantes podría marcar el inicio de una edición cargada de enfrentamientos, especialmente si se reavivan viejas dinámicas del pasado.

Una edición que dará juego

Con Sonia Monroy ya en la lista oficial, 'Supervivientes All Stars' suma una figura mediática que promete dar juego desde el primer minuto. Su regreso coincide con un momento profesional muy positivo: «Estoy separada de mi marido, pero me llevo súper bien con él. En septiembre empezaba una película, pero hemos pospuesto el rodaje. Haré de superheroína», reveló.

