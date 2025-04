Colin Farrell habla sin tapujos de la enfermedad de su hijo, James

El Norte Jueves, 24 de abril 2025, 18:11 Comenta Compartir

Colin Farrell se sincera sobre la enfermedad de su hijo: «Busco un lugar donde pueda tener una vida plena y feliz»

El actor habla sin tapujos del síndrome de Angelman

Colin Farrell vive, desde hace años, preocupado por dar los mejores cuidados a su hijo James quien padece una enfermedad rara, el síndrome de Angelman. Sobre ello ha hablado el actor por medio de una entrevista en Candis Magazine.

Tanto Colin Farrell como su ex, madre de James, decidieron que el mejor lugar para su hijo era internarle en un centro de cuidados permanente. Para ello, es el lugar adecuado «donde pueda tener una vida plena y feliz, y donde se sienta conectado», con el resto.

Farrell justifica su postura porque «el amor, incluso el de un padre, a menudo no basta para proteger» y, por lo tanto, lo mejor para su hijo James es que tenga los cuidados necesarios para salir adelante y que siempre esté rodeado de los mejores profesionales que le ayuden con su síndrome de Angelman.

«Es complicado, algunos padres dirán: 'Quiero ser yo quien cuide a mi hijo'. Y lo respeto. Pero mi miedo es... ¿Y si mañana me da un infarto y, Dios no lo quiera, Kim tiene un accidente de coche? James se quedaría solo, pasaría a ser tutelado por el Estado… ¿Y dónde acabaría? No podríamos hacer nada al respecto», añade en el mencionado medio.

Ahora, Farrell y su ex buscan el mejor centro posible y que, al mismo tiempo, esté al alcance para que puedan visitarle cuanto quieran y James sienta que sus padres, cada día, están con él «mientras estén vivos y en plenas facultades», algo que preocupa especialmente al actor.