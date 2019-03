Colate sobre Paulina Rubio: «Es la persona que más daño me ha hecho» El empresario ha aprovechado su visita a España para hablar sobre su hijo y su relación con la cantante mexicana EL NORTE Miércoles, 6 marzo 2019, 14:08

Colate ha concedido una entrevista a la revista 'Semana' en la que ha hablado de la relación que tiene con su exmujer Paulina Rubio. El empresario ha venido a España por motivos judiciales. Tras años de litigios ha llegado a un acuerdo con Paulina Rubio sobre la custodia de su hijo Nicolás.

En la entrevista, Colate ha asegurado que la relación con la madre de su hijo no ha mejorado. Además, el empresario no ha dudado en decir unas duras palabras sobre Paulina Rubio, asegurando que es la persona que más daño le he hecho en su vida: «Paulina Rubio es la persona que más daño me ha hecho».