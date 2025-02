Claudia Bavel podría demandar a Iker Casillas por presuntamente difundir vídeos íntimos suyos

El Norte Jueves, 6 de febrero 2025, 20:12 Comenta Compartir

La guerra 'fría' entre Iker Casillas y Claudia Bavel sigue su curso. Después de que el exportero del Real Madrid respondiese a la entrevista de la actriz de cine para adultos en '¡De Viernes!' -en la que mostró audios privados del exjugador diciéndole lo «buenísima» que está- emitiendo un rotundo comunicado defendiendo su derecho al honor y a la intimidad y anunciando medidas legales porque «no todo vale», la creadora de contenido responde.

A pesar de que ante las cámaras guarda silencio y no se pronuncia sobre el enfado de Casillas con ella por contar al detalle cómo fue su relación, Claudia sí ha hablado con varios periodistas y ha adelantado los pasos que dará en los próximos días.

Uno de ellos, Kike Calleja, que ha revelado en 'Vamos a ver' que la influencer no se da por «aludida» con el comunicado del ex de Sara Carbonero y le da «exactamente igual». Como ha asegurado, no ha hecho «daño» a Iker porque podría haber mostrado «muchas más cosas». Y, lejos de dar un paso atrás tendría la intención de conceder una nueva exclusiva en los próximos días ya que su intención es ir a un reality y hará lo que sea necesario para lograrlo.

Además, la historia podría dar un giro de tuerca de ser cierto lo que ha contado Javi de Hoyos en 'Ni que fuéramos', y que pasa porque Claudia se estaría planteando demandar al exfutbolista al enterarse de que presuntamente Casillas habría difundido vídeos íntimos suyos a terceros sin su consentimiento.

Tranquila, aunque algo saturada por la expectación mediática que se ha creado a su alrededor, la actriz da la callada por respuesta a esta información y deja en el aire si es cierto que se está pensando la posibilidad de tomar medidas legales contra Iker por compartir supuestamente con amigos vídeos de ambos en actitud íntima.

«Me da vergüenza estar aquí. De verdad, buenas tardes. Quiero sacar al perro y ya está. Lo siento, de verdad», ha reaccionado Claudia, evitando revelar qué le ha parecido el duro comunicado del exportero y si tiene miedo a que la demande por revelar intimidades.