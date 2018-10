Clara Lago: «Soy vegana por un tema moral, ético, sobre todo por el mundo animalista y medioambiental» Clara Lago. / Instagram La actriz fue premiada como Chica Cosmo por su trabajo, esfuerzo, decisión y solidaridad, en la gala de los Cosmo Awards 2018 EL NORTE Martes, 23 octubre 2018, 13:15

La gala de entrega de los Cosmo Awards 2018, organizada por la revista 'Cosmopolitan', tuvo entre sus protagonistas a Clara Lago, cuya labor fue reconocida con el premio Chica Cosmo por su trabajo, esfuerzo, decisión y solidaridad. Para la ocasión, la actriz optó por un mini vestido morado de Stefano de Lellis, que combinó con joyas y bolso de Bulgari y zapatos de Aquazzura y todo ello sin saber que le habían concedido un galardón.

Respecto a la faceta profesional, la intérprete comentó que no tiene nada en cartel que se pueda decir y que siempre está mirando hacia el otro lado del charco por si sale algún proyecto: «Siempre tengo unos managers y gente allí, que me van mandando pruebas que unas veces mandamos desde aquí y otras, cuando tengo tiempo, voy y me dejo caer por allí». También reconoció que ahora es más fácil encontrar proyectos en Estados Unidos sin salir de España, gracias a las plataformas y nuevas tecnologías.

También apuntó que aprovecha los descansos que le da su profesión para llevar adelante varios proyectos con la Fundación Ochotumbao, de la que es fundadora junto a su pareja Dani Rovira. Un proyecto del que dice que «probablemente sea el más bonito que vaya a hacer nunca». El objetivo que se ha marcado con él es «apoyar a aquellos proyectos dirigidos a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, la conservación del medio ambiente y la defensa de los animales».

Los principios que promueve en Ochotumbao también los pone en práctica en su día a día, como lo demuestra con su dieta vegana y que la lleva a cabo «por un tema moral, ético, sobre todo por el mundo animalista y medioambiental», e insiste en que no la sigue por un tema estético, «no estoy delgada de mal, estoy bien».