La cineasta Yi Zhou acusa al actor Jeremy Renner de acoso sexual y amenazas El intérprete, que niega las acusaciones, la amenazó con denunciar su situación legal ante Inmigración, según ha señalado la directora

El Norte Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:21 Comenta Compartir

La cineasta Yi Zhou ha acusado al actor Jeremy Renner de acosó sexual y amenazas. Según relata la directora de cine en una serie de publicaciones en sus redes sociales, Renner le habría enviado el pasado junio, a través de mensajes directos y WhatsApp, «una serie de imágenes pornográficas no deseadas de sí mismo» con el supuesto objetivo de iniciar una relación con ella.

Según su relato, «confío en el poder del amor», así que habría intentado mantener una relación con él. «Por supuesto, me halagó el hecho de que una estrella de Hollywood fantaseara conmigo y hablara de quererme tanto», se sincera. «Me embarqué en los meses más difíciles, además de 2 proyectos en campaña para los Oscar, en los cuales amablemente lo invité a participar». Se trataba de Stardust Future y Chronicles of Disney. Pero, cuando llegó el momento de promocionar este último, él «se negó».

«Cuando le reclamé en privado por su mala conducta y le pedí que se comportara adecuadamente, que me respetara como mujer y como cineasta, me amenazó con llamar a inmigración/ICE, un acto que me impactó y asustó profundamente», escribe la cineasta.

Además, relata un tormentoso momento en la casa de Renner cuando preparaban Chronicles of Disney. «Estaba hablando sobre la logística del documental, luego se bebió una botella de vino él solo y se enfadó y estuvo gritando furioso durante dos horas». Así que, atemorizada, según relata, se encerró en una habitación y rezó para que no entrase: «Estaba realmente furioso. No dije ni una palabra, tenía mucho miedo por mi vida».

Según Zhou, cuenta todo esto ahora no por fama ni publicidad, sino porque es ahora cuando ha reunido la suficiente fuerza para hacerlo: «Durante los últimos meses, he vivido con miedo por mi seguridad y una profunda angustia por el trato que he sufrido. Ninguna mujer, cineasta o creativa debería tener que trabajar bajo tal presión emocional y psicológica mientras intenta proteger su nombre y la integridad de su trabajo».

Por su parte, un representante de Jeremy Renner ha asegurado a Page Six que «las acusaciones son totalmente inexactas y falsas».