Jorge Pérez, em una imagen de archivo. Europa Press

Las cinco razones por las que Jorge Pérez tiene luces rojas en su casa

La explicación que ha dado el exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha sorprendido a sus seguidores

El Norte

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:44

Comenta

Jorge Pérez, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', en una de las últimas instantáneas que ha compartido en Instagram se ve que las luces de su hogar son rojas, lo que ha sorprendido mucho a sus seguidores.

El ex guardia civil ha querido aclarar porque hay cinco motivos por los que ha optado por utilizar una iluminación de este color en su hogar. El primero de esos motivos es que considera que «mejora el sueño», lo que se relaciona con otra de las razones que aporta: cree que permite que se «equilibre el ritmo circadiano», pues está convencido de que «usar luz roja antes de dormir ayuda a sincronizar el reloj interno, evitando el insomnio».

También considera que posibilita el «rendimiento y la recuperación muscular» y le ayuda a relajarse y reducir sus niveles de estrés: «El tono cálido de la luz roja genera un ambiente más tranquilo y acogedor. Se ha visto que puede ayudar a bajar la presión arterial y preparar el cuerpo para la recuperación nocturna».

Como último motivo, menciona que le permite cuidar su vista: «A diferencia de la luz blanca o azul, la roja no fatiga tanto la retina de noche». Esas son las cinco razones que el ganador de 'Supervivientes 2020' le ha dado a sus seguidores para sacarlos de su asombro al ver que en su casa las luces no son las típicas blancas, sino rojas.

