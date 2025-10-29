Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé en común Todavía no se ha hecho público el sexo del bebé

Chris Evans y Alba Baptista ha dado la bienvenida a su primer bebé en común. La feliz noticia ha sido avanzada por el portal TMZ y confirmada posteriormente por la revista 'People'. Según las fuentes citadas, la pareja de actores recibieron al nuevo integrante de la familia el pasado viernes 25 de octubre. Todavía no se sabe si el bebé es niño o niña, ya que ninguno de los dos han querido dar detalles públicos al respecto.

La primera vez que se relacionó a Chris Evans y Alba Baptista fue en enero de 2022 y no fue hasta noviembre cuando una fuente cercana a ellos confirmó su noviazgo. En septiembre de 2023 sorprendieron a sus fans tras haberse dado el «sí, quiero» en una boda íntima celebrada en una finca privada en Cape Cod (Massachusetts).

Siempre han sido muy discretos con su relación, y, aunque entre ellos haya 16 años de diferencia, no han dudado en hablar sobre sus deseos a futuro. «Eso es absolutamente algo que quiero: esposa e hijos, formar una familia», dijo Evans precisamente para una entrevista a 'People'.

