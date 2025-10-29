El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chris Evans y Alba Baptista, en una imagen de archivo. Instagram

Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé en común

Todavía no se ha hecho público el sexo del bebé

El Norte

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:41

Comenta

Chris Evans y Alba Baptista ha dado la bienvenida a su primer bebé en común. La feliz noticia ha sido avanzada por el portal TMZ y confirmada posteriormente por la revista 'People'. Según las fuentes citadas, la pareja de actores recibieron al nuevo integrante de la familia el pasado viernes 25 de octubre. Todavía no se sabe si el bebé es niño o niña, ya que ninguno de los dos han querido dar detalles públicos al respecto.

La primera vez que se relacionó a Chris Evans y Alba Baptista fue en enero de 2022 y no fue hasta noviembre cuando una fuente cercana a ellos confirmó su noviazgo. En septiembre de 2023 sorprendieron a sus fans tras haberse dado el «sí, quiero» en una boda íntima celebrada en una finca privada en Cape Cod (Massachusetts).

Siempre han sido muy discretos con su relación, y, aunque entre ellos haya 16 años de diferencia, no han dudado en hablar sobre sus deseos a futuro. «Eso es absolutamente algo que quiero: esposa e hijos, formar una familia», dijo Evans precisamente para una entrevista a 'People'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  3. 3

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  4. 4

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  5. 5

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  6. 6 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  7. 7

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  8. 8

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  9. 9

    Valladolid recupera el vuelo a Barcelona con 275 pasajeros: «Me supone más ahorro y menos tiempo de viaje»
  10. 10

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé en común

Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé en común