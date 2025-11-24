El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chonchi Alonso entrevistada por Kike Calleja para el programa 'Fiesta'. Telecinco

Chonchi Alonso habla de las humillaciones de Andrés Pajares

La ex del actor critica duramente a Andrés Bruguera, al que acusa también de haberla vejado

El Norte

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:53

Chonchi Alonso mantuvo una relación con Andrés Pajares a raíz de la cual nació Mari Cielo, la hija que tienen en común. Pese a que durante años fue común ver a los Pajares en los platós de televisión protagonizando duros enfrentamientos, lo cierto es que hace 20 años Chonchi decidió alejarse de las pantallas...hasya hoy.

Con motivo de la publicación de las memorias de Andrés Pajares, Kike Calleja se ha puesto en contacto con la que fuera pareja del actor y ella le ha hablado de las humillaciones y vejaciones que sufrió durante su relación, ya no solo por parte de Andrés Pajares, si no también por parte de Andrés Burguera:

«Humillaciones, vejaciones y todo lo que te quepa en la mente. Perdimos el arraigo y vino la agresividad, no quiero que esto se malinterprete como que quiero meter mierda, solo estoy contestando a que él ha dicho que le dio un infarto por nuestra culpa, pero no, el infarto le dio por otra cosa. Antes me tachaban de loca y yo me quedaba calladita porque estaba muerta de miedo, pero que no me toquen los cojones porque puedo empezar a hablar. Yo salí huyendo de aquella relación poco a poco, cuando pude».

Andrés Bruguera

Sobre el hijo mayor de Andrés Pajares, Andrés Burguera, Chonchi también ha tenido palabras muy duras. Chonchi conoció a «Andresito» cuando era un niño llegando incluso a darle su apellido: «No quería que se sintiera distinto a su hermana, mi hija Mari Cielo, por eso le di mi apellido a ese niño, para que tuviera los mismos derechos que la niña. Este chico es un mentiroso y se cree hasta sus propias mentiras, yo a ese niño le di lo que tenía, yo nunca le he puesto la mano encima, nunca jamás».

