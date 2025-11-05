El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juanpi y Sandra, concursantes de 'La Isla de las tentaciones 9'. Telecinco

Las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' estallan al ver a sus parejas saltándose los límites

Claudia, Helena y Almudena son las concursantes que peor lo han pasado por las posibles infidelidades de sus chicos

El Norte

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:01

Comenta

Las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' han tenido acceso por primera vez a imágenes de sus parejas. «Chicas, hay imágenes para vosotras», anunciaba Sandra Barneda, provocando un «qué asco» susurrado por una de ellas antes de ver siquiera el contenido. A continuación, sucesión de gestos de incredulidad, insultos y lágrimas.

Las imágenes mostraban a los chicos dejándose llevar en la fiesta, con momentos que han dolido especialmente a Claudia, Helena y Almudena. Gilbert confesaba haber visto un vídeo sexual con su exnovia, mientras Rodri se metía en una habitación con una tentadora. Por su parte, Claudia estallaba al ver a su pareja con dos chicas: «¡Es un puto falso de mierda!», gritaba entre lágrimas. Helena, por su parte, se mostraba cada vez más insegura al ver cómo Rodri parecía «liarse con una tía».

Cuando Sandra Barneda cerró la sesión de imágenes, Claudia, rota, lanzaba una amenaza: «El que nunca habla, el que siempre me machaca a mí... voy a meterme yo a toda la villa». Almudena, dolida, intentaba convencerse de que su pareja no estaba disfrutando: «Quiero creer que no le gusta...».

Sandra compartió su propia experiencia, revelando que pilló a su novio viendo un vídeo sexual con su exnovia en la galería. «Estoy deseando verle la cara», confesaba, molesta también por el hecho de que él bailara con tentadoras cuando con ella no lo hacía nunca.

Explosivo reencuentro

El momento culminante de la noche llegó con el reencuentro entre chicas y chicos. Sandra Barneda les advertía: «Poned alerta todos los sentidos, cualquier detalle puede revelar la verdad sobre vuestro futuro». La escena fue un choque frontal entre las chicas, visiblemente enfadadas, y unos chicos en estado de shock al ver la magnitud del enfado. El juego ha comenzado, y las consecuencias ya se sienten en cada rincón de la isla.

