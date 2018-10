Chabelita y Techi se ven las caras en la gala de 'GH VIP' Techi e Isa en el plató de 'Gran Hermano VIP 6'. / Telecinco La hija de Isabel Pantoja reitera que no pasó nada con Asraf, mientras que la recién expulsada dice todo lo contrario EL NORTE Viernes, 19 octubre 2018, 13:05

Techi se ha convertido en la cuarta expulsada de 'Gran Hermano VIP 6' siguiendo la estela de Omar Santos y Chabelita. Sería el rapero el que dijera al ver entrar en el plató a Techi: «Tengo una depresión de caballo», mientras Isa Pantoja recordó el consejo que le había dado su madre, que «no me altere y que, como siempre, educada».

Jorge Javier Vázquez quiso darle la bienvenida a Techi cuando llegó al estudio: «Entró en la casa como exnovia del hermano de Isa y exmujer del padre del hijo de Isa y la deja como exnovia del exnovio de Isa y examiga de su antigua cuñada». Teresa Cabrera, como así se llama realmente, entre abucheos, entró al plató y Omar al verla le preguntó: «Hola, ¿qué tal? ¿Te has mareado mucho?» y ella respondió que «no, sin curvas, de frente». Aprovechando las ironías, el presentador le preguntó: «¿Conoces a Isa?» y Techi contestó: «Sí, ademas es a la primera persona que me quería dirigir. Pues nada, en primer lugar, y lo llevo diciendo desde que pasó, aunque no me lo aceptes y no me quieras responder ni nada, quiero pedirte perdón y me quería disculpar por esto que he hecho». Tras los abucheos y los aplausos, a partes iguales, Isa le contestó: «Yo no soy una persona rencorosa y lo sabes. Te brindé mi amistad a pesar de todo lo que pasó anteriormente y, ahora, no voy a hacer leña del árbol caído. No me gusta que me juzguen y no voy a hacerlo yo, porque mi amistad sí fue sincera. Y que ojalá Dios me ponga menos amigas como tú y que a ti te pongan a muchas como yo. Acepto tu perdón si es verdad que me lo querías pedir, pero el daño está hecho por muchas excusas, tanto de tu parte, como de la tuya». Un comentario al que la recién expulsada replicó: «Comprendo tus palabras, las acepto. No te puedo responder a lo que acabas de decir, tienes toda la razón, pero una amistad no se construye en 15 días», con el objeto de hacerla ver que no eran tan amigas como le había hecho creer.

Ante este cruce de palabras, Jorge Javier Vázquez le confesó a Techi que «me preocupas un poco por lo que va a suceder fuera de la casa, a lo que vas a tener que enfrentarte. Por primera vez en tu historia televisiva, que ya llevas varios años, tu padre ha acudido a un plató de televisión y me preocupa porqu yo no sé si vas a estar preparada» y añadió: «A mí no me gustó lo que has hecho. Estéticamente es muy feo y no tenía nada por lo que defenderte, pero escucho a los que te critican y los argumentos y me pongo de tu lado por las palabras tan feas y tan gruesas que utilizan para descalificarte. Ahora chica, es que peor no se podía hacer...».

A continuación, Jorge Javier quiso saber la razón de la ruptura de Omar y Chabelita, así que le preguntó a Techi qué pasó entre Isa y Asraf y ésta contestó: «Se liaron, se enrollaron. Se besaron y algo más... Se besaron, pero no hubo 'ardedoning'» y ha añadido: «Ahora mismo, ha habido un momento que me he quedado con Asraf en una habitación y me ha dicho que él lo explicará y es ahí cuando me ha dicho que, si salía, que le diga a Isa que la echa de menos».

Minutos después, llegaba el turno de Chabelita que desmentía lo que había dicho su examiga: «Por supuesto que no me besé con él y meterme mano menos. ¿Alguien se va a creer a ella antes que a mí después de todo?», pero Techi, visiblemente enfadada, dijo: «Yo apechugo con lo mío, apechuga con lo que tú has hecho». Pero Chabelita insistía: «Yo no he hecho absolutamente nada. Por mucho que pase y por mucho que haya hecho, yo sí apechugo con las cosas que hago y tú no eres quién para hablarme de moral. Yo no te he faltado, ni te he dicho nada todavía y, en el fondo me da pena, porque tú has querido vender una imagen, que la gente te conociera por ti misma, sin tener nada que ver con la familia Pantoja y, al final, estoy segura que ni ella está contenta con el concurso que ha hecho, porque ha conseguido lo contrario».